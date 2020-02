Oppo ist in Deutschland noch weitestgehend unbekannt – allerdings dürfte sich das bald ändern. Denn der Smartphone-Hersteller aus China schlägt nun auch hierzulande Wurzeln und startet mit zwei Handys: dem Oppo Reno 2 und dem Reno 2Z.

Oppo gehört zu BBK Electronics, unter deren Schirmherrschaft auch Vivo, Realme und OnePlus vertrieben werden. Besonders in China ist der Hersteller schon ziemlich erfolgreich: Laut Statista rangiert Oppo im vierten Quartal 2019 als drittgrößter Hersteller mit einem Marktanteil von 16,3 Prozent hinter dem Primus Huawei (38,5 Prozent) und sehr dicht hinter Vivo (16,4 Prozent).

Auch in Deutschland will es Oppo auf ähnliche Zahlen schaffen – hier strebt der Hersteller einen Marktanteil von 15 Prozent an. In Europa ist die neue Größe aus China schon länger vertreten und ist bereits in Italien, Spanien, den Niederlanden und Frankreich vertreten. Deutschland soll nun zur Europazentrale werden, in Düsseldorf wird Oppo seine Zelte aufschlagen.

Oppo greift mit zwei Mittelklasse-Smartphones an

Den Anfang macht Oppo hierzulande mit den Mittelklasse-Smartphones Oppo Reno 2 und Reno 2Z. Das Reno 2 kommt mit einer Quad-Kamera mit 48 Megapixel Hauptlinse, einer Pop-Up-Selfie-Kamera und 4.000 mAh-Akku, der laut t3n nach einer halben Stunde komplett aufgeladen sein soll. Das Oppo Reno 2 gibt es für rund 450 Euro.

Das Reno 2Z hat ebenfalls eine Pop-Up-Kamera und eine Quad-Kamera mit 48-Megapixel-Hauptkamera, die allerdings von weniger starken Linsen unterstützt wird. Beim Prozessor kommt hier nicht wie beim Reno 2 ein Snapdragon 730G zum Einsatz, sondern der Helio P90-Prozessor. Dafür gibt es das Reno 2Z schon ab etwa 315 Euro.

Bei beiden Smartphones stehen 8 Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM) zur Verfügung, außerdem könnt ihr zwischen 128 GB oder 256 GB interner Speicherkapazität wählen. Die Displays sind je 6,5 Zoll groß und verfügen beim Reno 2 über eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel (Pixeldichte: 401 ppi), beim Reno 2Z sind es 2.340 x 1.080 Pixel (394 ppi).