"Our Cartoon President": Hier kommt der Trailer zum Trump-Zeichentrick

Ein wütendes, oranges Männchen mit quietschgelber Föhnfrisur regiert im Weißen Haus: Die Realität der USA bietet eine prima Grundlage für einen Zeichentrick.

Trump liegt im Bett und zappt durch die TV-Kanäle: "Fake News", "Fake News", "Fake Wetter". Und tagsüber feiert er sich richtig ausgiebig, denn da darf er Präsident der USA spielen. Kein Wunder, denn immerhin ist er der Größte, der Beste. Er twittert was das Zeug hält, niemand ist "mental stabiler" als er, ein Genie vor dem Herrn, "diplomatie" wird bei ihm genau so geschrieben, nämlich klein. Genau genommen geht die Realität der USA locker als Satire durch und erinnert an die "Simpsons", die neben der Kandidatur von Donald Trump auch andere Zukunftsszenarien prophezeit haben.

"Die besten Einschaltquoten aller Zeiten"

Mit dabei sind neben anderen US-Politikern und den aktuellen Geschehnissen auch seine engsten Berater und Söhne, die sich ihm schon im Trailer freiwillig intellektuell unterwerfen und Melania Trump mit ihrem einen, unveränderten Gesichtsausdruck. Besonders beeindruckend finden wir die Stimme von Trump sowie die Gestik – und alles in allem die Tatsache, dass das Ganze überhaupt nicht weit hergeholt wirkt. Aber schaut doch selbst:

So wie Trump selbst, sind auch die Macher der Zeichentrickserie (Late-Night-Talker Stephen Colbert ist der ausführende Produzenten) nicht um haltlose Superlative verlegen. Der beste Präsident verdient offenbar nur die beste Serie und auch die besten Einschaltquoten, sogar "Die besten Einschaltquoten aller Zeiten". Und wie viele Zuschauer werden das somit sein, die dem orange-gelben Spektakel beiwohnen? Fragen wir doch einfach Trump selbst, der hat auf alles (dieselbe) Antwort:

Am 10. Februar geht es los

Staffel 1 startet am 10. Februar auf dem US-Kabelsender Showtime und erfreut und schockiert uns mit zehn Folgen über den wohl grenzdebilsten Präsidenten der Geschichte. Wann die Serie bei uns zu sehen wird, ist dabei noch nicht klar, vermutlich wird sie es aber kurz nach Erstausstrahlung zu Sky schaffen. Ob wir dann jeden Witz über jeden Senator verstehen, bleibt zwar fraglich, dennoch dürfte "Our Cartoon President" für Zunder sorgen. Wichtig bleibt zu sagen: Der Zeichentrick macht Trump nicht zu einer Witzfigur! Das macht er auch zukünftig selbst. Und wenn ihr wissen wollt, mit wie vielen negativen Bewertungen Trumps Hotel gerade zu kämpfen hat, dann haben wir hier den passenden Artikel dazu. Bis dahin schaut euch einfach wieder das Video mit Trumps Antworten an. Darin erklärt er auch ausgiebig, wie viele Probleme er weltweit noch verursachen will und wie oft er sich in der Woche die Haare föhnen lässt.