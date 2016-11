Oxygen OS 3.5 ist da: Das sind die neuen Funktionen

Nur ein halbes Jahr nach dem Verkaufsstart seines Flaggschiffs hat der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus schon das verbesserte Gerät OnePlus 3T in petto. Mit diesem erscheint auch eine verbesserte Version des hauseigenen Android-Betriebssystems Oxygen OS.

Oxygen OS 3.5 wird erst einmall nur auf dem OnePlus 3T vorinstalliert sein. Der Hersteller verspricht aber, dass intensiv an Updates für die älteren Geräte wie OnePlus 3 und OnePlus 2 gearbeitet wird.

Noch kein Nougat

Das neue Oxygen-Betriebssystem wird aber nicht auf der aktuellen Android-Grundversion 7.0 Nougat von Google basieren. Stattdessen setzt OnePlus auf Android 6 Marshmallow – wirbt aber damit, dass es bereits jetzt von Nougat inspirierte Features mitbringt.

Seit einer Weile konnten Nutzer des OnePlus 3 das neue Oxygen OS als Beta-Version testen. Hersteller OnePlus versprach, dass Besitzer des OnePlus 3 die fertige Version zeitgleich mit dem Erscheinen des OnePlus 3T erhalten - das wäre in Europa am 28. November. Eine Oxygen-Version auf Nougat-Basis soll für die 3er-Geräte gegen Ende des Jahres fertig sein.

Redesign und viele Verbesserungen

OnePlus hat vor allem das Design seines Android-Betriebssystems verändert. So sieht zum Beispiel der Bildschirm, wenn ein Anruf eingeht, anders aus. Auch die Galerie-App lässt sich künftig umstrukturieren. Symbole und vorinstallierte Themen sind auch wieder dabei, sodass Ihr das OS farblich gestalten könnt. Ihr sollt nun auch den App-Drawer ausschalten können.

Oxygen OS 3.5: Das Design hat sich verändert, auch der File Manager ist neu (© 2016 OnePlus)

Über einen erweiterten Screenshot-Modus könnt Ihr mit Oxygen OS auch alle Informationen auf Webseiten oder Apps "abfotografieren" und nicht nur den Ausschnitt, den Ihr auf dem Smartphone seht. Neue und verbesserte OnePlus-Apps sind ebenfalls an Bord. Dazu zählen ein Dateimanager, der sich besser um eine einfache Datenübertragung kümmern und wie bei Apples AirDrop Daten über das WLAN an andere OnePlus-Geräte verteilen soll, sowie eine Uhr- und Wetter-App.

Mittels einer App-Locker-Funktion könnt Ihr festlegen, worauf Apps zugreifen dürfen und worauf nicht. Das soll für mehr Sicherheit sorgen. Per Google Maps können wir unseren Standort jetzt auch in der Nachrichten-App teilen. In den Sound-Einstellungen findet Ihr dann auch einen Audio Tuner, der Euch Equalizer und Co. anpassen lässt.