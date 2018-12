Rocco will Rosinen: Papagei nutzt Alexa für Amazon-Bestellungen

Papagei Rocco hat offenbar eine Vorliebe für Online-Shopping: Jedes Mal, wenn seine Besitzerin ihn alleine lässt, geht er mit Alexa auf Einkaufstour. Unter anderem soll er so bei Amazon bereits Wassermelonen, Brokkoli, Eis, Rosinen, Glühbirnen und einen Topf bestellt haben.

Wie die Daily Mail berichtet, lebte Rocco eigentlich in dem Vogelreservat "National Animal Welfare Trust Sanctuary". Weil er dort ständig fluchte und die Besucher nicht belästigen sollte, ließ die Angestellte Marion Wischnewski ihn bei sich zu Hause einziehen. Dort machte er Bekanntschaft mit dem Amazon Echo seiner neuen Besitzerin – und freundete sich mit der darin integrierten Sprachassistentin Alexa an.

Rocco hört gern Rock-Musik

Über den Amazon Echo ordert der Papagei nahezu täglich Dinge, die er gerne isst. Zum Leidwesen von Rocco kommen seine Bestellungen aber nicht bei ihm an, wie Marion Wischnewski gegenüber der Daily Mail erklärt: "Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, muss ich den Warenkorb überprüfen und alle Artikel stornieren, die er bestellt hat."

Rocco weiß aber anscheinend, dass Alexa ihm noch weitere Wünsche erfüllen kann. So soll er die Sprachassistentin dazu auffordern, Musik für ihn abzuspielen. "Sie reden den ganzen Tag miteinander. Wenn ich nach Hause komme, läuft oft Musik", sagt Wischnewski. Auch in dieser Hinsicht zeigt sich Rocco wählerisch: Er bevorzugt angeblich Songs der Band "Kings of Leon".