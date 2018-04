Passend zum iPhone 8 in Rot: Sonos One kommt als Limited Edition

So sieht der Sonos One in Rot aus

Offenbar wird es nicht nur bei Apple mit dem iPhone 8(PRODUCT)RED bunter: Der Sonos One erscheint noch in diesem Jahr in einer Limited Edition. Ihr könnt den smarten Lautsprecher dann in mehreren verschiedenen Farben erwerben – darunter auch in einem knalligen Rot.

Die Limited Edition trägt den Namen "Hay for Sonos" und ist in Partnerschaft mit Hay entstanden. Laut Pressemitteilung könnt ihr den smarten Speaker in dieser besonderen Ausführung in gleich drei neuen Farben erwerben: Rot, Grün und Gelb. Die Farben seien an die Farbpalette der dänischen Design-Marke Hay angelehnt und sollen euer Zuhause etwas bunter gestalten.

Veröffentlichung erst gegen Herbst

Bis ihr den Sonos One in der "Hay for Sonos"-Ausführung erwerben könnt, wird es noch etwas dauern: Erst im September 2018 werden die Sondermodelle veröffentlicht. Über die Webseite des Herstellers ist der Speaker dann zu einem Preis von 259 Euro erhältlich. Ebenso wie die herkömmliche Variante des Sonos One soll die spezielle Ausführung das Apple-Feature AirPlay 2 für die Musikübertragung unterstützen – sobald es verfügbar ist. Dieses wird voraussichtlich mit dem Update auf iOS 11.4 für iPhone und iPad erscheinen.

Updates werden in gewissen Abständen auch für den Sonos One selbst veröffentlicht. So hat der Lautsprecher etwa vor einer Weile die Unterstützung für Spotify-Kommandos erhalten. Vermutlich wird der Hersteller sein Gadget ebenso in Zukunft noch mit neuen Features ausstatten. Ab Werk ist Amazon Alexa auf dem Speaker vorhanden, sodass ihr eure Musik und euer Smart Home bequem via Sprachbefehl steuern könnt. Falls ihr mehr Details zu dem Sonos One erhalten möchtet, könnt ihr euch den Testbericht von Felix ansehen.