Passend zum Winter: Galaxy S9 und S9 Plus kommen in neuer Farbe

So sieht das Galaxy S9 Plus in "Polaris Blue" aus

Samsung Galaxy S9 und S9 Plus werden bald in einer weiteren Farbvariante erhältlich sein. "Ab Anfang Dezember" und damit rechtzeitig zu Weihnachten bietet der Hersteller die beiden Smartphones hierzulande in einer neuen blauen Farbvariante an.

Deren offizielle Bezeichnung lautet "Polaris Blue". Von dem bereits verfügbaren blauen "Coral Blue"-Modell unterscheidet sich die neue Variante vor allem durch ihren Farbverlauf – von Blau nach Weiß. Außerdem hat "Polaris Blue" einen leichten Grünstich. Es handelt sich um die fünfte Farbvariante, in der Samsung Galaxy S9 und S9 Plus hierzulande anbietet.

Nur mit 64 GB Speicher

Neben "Polaris Blue" stehen Kaufinteressenten auch weiterhin die Farben "Midnight Black" (Schwarz), "Coral Blue" (Blau ohne Farbverlauf), "Sunrise Gold" (Gold) und "Lilac Purple" (Violett) zur Auswahl. Wie bei "Coral Blue" und "Lilac Puple" seid ihr auch bei "Polaris Blue" auf jeweils eine Konfiguration beschränkt. Lediglich die 64-GB-Ausführung von Galaxy S9 und S9 Plus wird in dieser Farbe erhältlich sein.

In anderen Ländern bietet Samsung das Galaxy S9 und S9 Plus teilweise auch noch in weiteren Farben an – zum Beispiel in "Burgund Red" (Rot). Ob diese Ausführungen jemals nach Deutschland kommen, ist allerdings fraglich. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch eines von Samsungs Premium-Geräten zu kaufen, solltet ihr unsere Tests dazu lesen.

Sowohl Galaxy S9 als auch Galaxy S9 Plus haben wir ausführlich unter die Lupe genommen. Beide Geräte erhielten unsere Kaufempfehlung und zählen nach wie vor zu den besten Android-Smartphones auf dem Markt. Das Plus-Modell hat dem kleinen S9 das größere Display, eine Dualkamera und 2 GB mehr RAM voraus.