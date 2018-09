"PES 2019": Das sind die bestbewerteten Fußballer

"PES 2019" ist ab sofort für PS4, Xbox One und PC erhältlich

"Pro Evolution Soccer 2019" ("PES 2019") ist seit Kurzem für PS4 und Xbox One erhältlich. Wir haben uns für euch angeschaut, welche Spieler die besten Bewertungen erhalten haben. Ein WM-Star kommt nicht ganz so gut weg, wie manch einer vielleicht vermutet hätte.

Weltmeister Kylian Mbappé – für viele wohl der Spieler der WM 2018 – hat es nicht einmal unter die besten fünf Stürmer geschafft. Mit einer Wertung von aktuell 86 fehlen ihm vier Punkte, um die Top Five zu knacken, der sein Nationalmannschaftskollege Antoine Griezmann mit 90 Punkten angehört. Diese Wertung haben allerdings auch Mo Salah, Luis Suárez, Eden Hazard und Robert Lewandowski erhalten. Vor diesen Stars liegt als drittbester Stürmer in "PES 2019" Neymar mit 93 Punkten. Überboten wird dieser nur von Messi und Ronaldo.

Zwei Deutsche mit Spitzenposition

Welcher der beiden Superstars der Bessere ist, kann auch "PES 2019" nicht eindeutig beantworten: Beide haben von Konami mit jeweils 94 Punkten die höchste Gesamtwertung im Spiel erhalten. Auch bei den Mittelfeldspielern teilen sich zwei Stars den ersten Platz: Toni Kroos und der Belgier Kevin De Bruyne (jeweils 90 Punkte). Ebenfalls zu den besten fünf Mittelfeldspielern gehört Europas Fußballer des Jahres Luka Modrić (89). Dahinter folgen mit jeweils 87 Punkten unter anderem N'Golo Kanté, David Silva und Mesut Özil.

Auch bei den Verteidigern gibt es zwei erste Plätze. Diese belegen mit jeweils 89 Punkten Mats Hummels und Sergio Ramos. Danach folgen ebenfalls punktgleich Marcelo und Gerard Piqué (jeweils 88). Mit 87 Punkten hat Konami wiederum mehrere Abwehrspieler bewertet – darunter Virgil Van Diijk, Jerome Boateng, Thiago Silva und Samuel Umtiti.

Der beste Torhüter in "PES 2019" ist David de Gea (91). Manuel Neuer landet mit 90 Punkten immerhin auf dem zweiten Platz vor Jan Oblak (89) von Atlético Madrid. Marc-André ter Stegen ist mit einem Punkt weniger Viertplatzierter. Hinter ihm folgen mit Courtois, Lloris, Ederson und Alisson gleich vier Keeper mit 87 Punkten. Was haltet ihr von den Spieler-Bewertungen in "PES 2019"?