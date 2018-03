Philips Hue: Mit Google Assistant könnt ihr nun Szenen wechseln

Der Google Assistant hat einen neuen praktischen Trick gelernt. Bei smarten Lampen von Philips Hue könnt ihr künftig nicht nur Dinge wie die Helligkeit steuern oder die Birnen ein- und ausschalten, auch die Aktivierung von Szenen wird möglich sein. Mit einem Sprachbefehl könnt ihr somit die Lichtstimmung von gleich mehreren Räumen auf einen Schlag ändern.

Bei Philips Hue könnt ihr verschiedene Szenen einstellen. Wollt ihr etwa, dass die Lampen in eurem Flur in der Nacht in Blau leuchten und euer Wohnzimmer in einem gemütlichen hellen Rot erstrahlt, konfiguriert ihr das mit einer Szene. Mit dem Google Assistant könnt ihr diese in Kürze mit Befehlen wie "Okay, Google lege die Szene [Szenenname] fest" auswählen, berichtet Android Police. Ob das Ganze auch mit einem einfachen "Aktiviere [Szenenname]" funktioniert, wie es etwa über Siri mit einem Apple-Gerät möglich ist, bleibt noch offen.

Feature wohl noch mit Bugs

Die von euch definierten Szenen für Philips Hue finden sich in der App von Google Home, sobald euch das neue Feature zur Verfügung steht. Bei einigen Nutzern soll es hier jedoch zu Fehlern in der Anzeige kommen. Womöglich ist die native Unterstützung von Szenen also noch nicht ganz perfekt. In einigen Fällen sei es nötig, den Hue-Account aus der Google-App zu entfernen, neu hinzuzufügen und zusätzlich die Lampen neu zu synchronisieren, ehe alles korrekt angezeigt wird.

Bislang ist es nur über wenige Wege möglich, direkt Szenen von Philips Hue über den Google Assistant anzusteuern. So ist es etwa noch möglich, die Szenen über die Hue-App zu ändern. Zudem gibt es Drittanbieter-Apps als Workarounds, die den Google Assistant bereits mit der neuen Fähigkeit versehen haben. Ist die Neuerung bei euch schon angekommen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Im Sommer erscheinen übrigens auch smarte Hue-Outdoor-Lampen, deren Farben ihr allesamt dann ebenfalls auf Kommando ändern könnt.