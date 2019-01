Philips Hue: Neue Outdoor-Leuchten mit Preisen vorgestellt

Ein Sensor erfasst Bewegungen und schaltet die Lampen an

Neue smarte Lampen für den Außenbereich: Philips Hue erweitert sein Angebot an Outdoor-Leuchten. Das Sortiment setzt sich aus mehr als einem halben Dutzend neuer Produkte zusammen. Auf den Markt kommen Flutlichter, Wand-, Sockel- und Wegeleuchten sowie ein Bewegungsmelder.

Das Flutlicht gibt es in zwei Varianten: Als Welcome-Version mit hellweißem Licht für 129,99 Euro und zusätzlich mit farbigem Licht für 149,99 Euro. Letzteres nennt sich Discover. Beide Modelle verfügen über eine hohe Lichtleistung und sollen für ein größeres Sicherheitsgefühl rund um euer Haus sorgen. Das Duo ist, wie alle anderen Outdoor-Leuchten auch, ab Februar 2019 erhältlich. Das ursprüngliche Sortiment für den Außenbereich gibt es seit Sommer 2018.

Bewegungsmelder aktiviert Licht

Zudem gibt es mehrere Hue-Familien: Zu Econic zählen drei Wandleuchten (139,99 Euro) sowie eine Sockel- und eine Wegeleuchte (129,99 Euro und 159,99 Euro). Der Hersteller spricht von einer hochwertigen Leuchtenserie aus Glas, die mit weißem und farbigem Licht für das passende Ambiente sorgt. Außerdem gibt es die etwas günstigere Fuzo- sowie die Impress-Familie. Von dieser bietet der Hersteller zudem eine Leuchtenserie aus Glas mit 360 Grad Lichteffekt an.

Der wetterfeste Hue Outdoor Bewegungsmelder ist drahtlos und batteriebetrieben. "Er bietet den Komfort, Bewohner automatisch mit Licht zu empfangen, wenn diese im Dunkeln nach Hause kommen", so Signify, Anbieter der Hue-Lampen. Praktisch: In der Hue App könnt ihr einstellen, welche Lampen eingeschaltet werden sollen, wenn jemand am Sensor vorbeigeht. Ihr könnt auch Indoor-Leuchten auswählen. Das Gadget kostet 49,99 Euro.