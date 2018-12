Philips Hue: Smarte Leuchten merken sich bald die letzten Einstellungen

Noch vor Ende 2018 soll das sogenannte "Power-on-Behavior" für die Leuchten von Philips Hue ausrollen. Das auf der IFA 2018 angekündigte Feature wird dafür sorgen, dass ihr die Lichteinstellungen nicht jedes Mal neu vornehmen müsst, nachdem ihr die Leuchten einmal ausgeschaltet habt.

Einem Reddit-Nutzer gegenüber soll der Kundendienst des Herstellers bestätigt haben, dass der Rollout des Features noch vor dem 31. Dezember 2018 erfolgt. Dies werde über ein Update für die Philips-Hue-App geschehen. Darüber hinaus heißt es, Leuchten älterer Generationen sollen die Aktualisierung noch vor dem 17. Dezember erhalten.

Vier neue Optionen

Ein anderer Nutzer kennt offenbar bereits die neuen Optionen, die in der aktualisierten App zur Auswahl stehen sollen: "Safety" lässt die Leuchten nach dem Einschalten in der Sicherheitseinstellung erstrahlen – also mit 100 Prozent Helligkeit bei 2700 Kelvin. "Powerfail" behält die letzten Einstellungen bei, nachdem die Stromversorgung unterbrochen wurde.

Sofern die Philips-Hue-Leuchten davor bereits ausgeschaltet waren und der Strom in der Zwischenzeit ausgefallen ist, bleiben sie weiterhin aus. Anders ist das anscheinend bei der Option "Last on state": Bei dieser strahlen die Leuchten auch dann mit den zuletzt vorgenommenen Einstellungen, wenn sie vor der Stromunterbrechung ausgeschaltet waren.

Zu guter Letzt gebe es noch eine benutzerdefinierte Option ("Custom"): Diese lasse euch festlegen, wie eure Philips-Hue-Leuchten beim erneuten Einschalten reagieren sollen. Wie ihr Lampen von Philips Hue generell einrichtet und etwa über Google Home steuert, erklären wir euch in einem Ratgeber.