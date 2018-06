Philips Hue Sync: Nun könnt ihr die Smart-Home-Lampen tanzen lassen

Mit vielen Lampen von Philips Hue ist es bereits möglich, Räume in schöne verschiedene bunte Farben zu hüllen. Nun geht der Hersteller noch einen Schritt weiter: Mit der Software Philips Hue Sync können die smarten Lichter viel mehr. Sie ändern etwa ihre Farbe passend zur Musik, die ihr abspielt. Aktuell ist das aber noch nicht über das Smartphone möglich.

Philips Hue Sync ist laut Hersteller eine Anwendung, die ihr derzeit nur auf einem Computer oder Mac installieren könnt. Apps für iOS und Android sind noch nicht vorhanden. Sie ermöglicht den Farbwechsel passend zu wiedergegebenen Inhalten wie Games, Filme oder Musik – ähnlich, wie es auch das Ambilight-Feature von Philips-TVs tut. Das Ganze funktioniert auch mit smarten Lampen der Hue-Serie, die lediglich verschiedene Weißtöne darstellen können.

Entertainment-Raum einrichten

Um eure Lichter passend zu Musik und Co. tanzen zu lassen, müsst ihr zunächst einen Entertainment-Bereich definieren. Kurz gesagt wählt ihr die Lampen aus, die ihr für die Nutzung des Features ansteuern möchtet. Tippt dafür in der Hue-App auf eurem Smartphone auf "Einstellungen" und wählt die Option "Entertainment Areas" mit dem Gamepad-Icon an. Markiert dann alle Räume, die ihr ansteuern möchtet. Im nächsten Schritt habt ihr noch die Möglichkeit, einzelne Lampen aus den gewählten Gruppen an- oder abzuwählen. Danach legt ihr die Postionen der Lampen hinsichtlich eures Sitzplatzes fest.

Anschließend seid ihr bereit, die gewählten Lampen mit Inhalten zu synchronisieren. Startet Philips Hue Sync und verbindet euch mit der Hue Bridge. Nun könnt ihr loslegen – und eure Lichter führen einen bunten Tanz auf, der zu Bild und/oder Ton passt. Ihr könnt die Darstellung auf Wunsch auch noch an den eigenen Geschmack anpassen. Das Feature dürfte gerade dann nützlich sein, wenn ihr eine spontane Feier macht und etwas Atmosphäre erzeugen wollt. Ab Ende Juni ist das Ganze mit den Hue-Outdoor-Lampen sogar in Eurem Garten möglich.