Philips Hue: Update behebt das größte Problem mit den smarten Leuchten

Die Gerüchteküche lag richtig: Vor Kurzem hieß es auf Reddit, dass die smarten Leuchten von Philips Hue noch vor Ende 2018 in der Lage sein würden, sich die vor dem Abschalten vorgenommenen Licht-Einstellungen zu merken. Nun ist es tatsächlich so weit.

Dafür sorgt ein Update, das die Philips-Hue-App für iOS und Android erhalten hat. Die neue Version führt das sogenannte und längst überfällige "Einschaltverhalten" ein. Mit diesem Begriff beschreibt der Hersteller, die erfreuliche Tatsache, dass eure smarten Leuchten etwa nach dem Aus- und Wiederanschalten durch einen klassischen Lichtschalter nun auf Wunsch nicht mehr zu den Standardeinstellungen zurückkehren und dementsprechend grell leuchten.

Leuchten merken sich die Einstellungen

Besonders ärgerlich war das bisher bei einem nächtlichen Stromausfall. Denn wer will schon mitten in der Nacht von seinen smarten Leuchten aus dem Schlaf gerissen werden, weil diese plötzlich in voller Helligkeit erstrahlen? Damit ihr von solchen Ärgernissen verschont bleibt, müsst ihr das neue Feature in der Philips-Hue-App allerdings erst aktivieren.

In der aktualisierten Version findet ihr den Menüpunkt "Einschaltverhalten". Standardmäßig ist hier noch das alte Verhalten eingestellt. Ihr könnt nun aber festlegen, dass die smarten Leuchten die letzten vor dem Ausschalten vorgenommenen Einstellungen verwenden.

Wenn ihr sie zuletzt etwa in Blau leuchten lassen habt, behalten sie diese Farbe bei und strahlen nicht wieder in Weiß auf voller Leuchtkraft, wie es die Standardeinstellungen vorsehen. Dafür müsst ihr unter "Einschaltverhalten" die Option "Wiedereinschalten nach Leistungsverlust" auswählen.