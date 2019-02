Phishing: Polizei warnt Volksbank-Kunden vor Betrügern

Keine Panik bei ungewöhnlichen Aktivitäten: Derzeit erhalten offenbar mehrere Nutzer eine E-Mail von der Volksbank, die eigentlich von Betrügern stammt. Einige der Mitteilungen sollen täuschend echt wirken, insgesamt gibt es wohl mehrere Varianten der Phishing-Mail.

Die gefälschten Volksbank-Mails sehen zwar unterschiedlich aus, haben aber ein gemeinsames Ziel: Sie wollen Nutzer dazu bringen, auf einer Fake-Webseite persönliche Daten einzugeben, wie die Polizei Niedersachsen warnt. Es geht um Informationen wie EC-Kartennummer, Name, Adresse und Telefonnummer, auf die es die Betrüger abgesehen haben. Die Mitteilungen sehen dabei sehr authentisch aus, in einigen Varianten liefern zumindest kleinere Rechtschreibfehler einen Hinweis darauf, dass die Mail nicht wirklich von der Volksbank stammt.

URL und Mail-Adresse checken

In den E-Mails heißt es zum Teil, die Volksbank habe ungewöhnliche Aktivitäten bei eurem Konto festgestellt. Zur Verifizierung sollt ihr auf den Button in der Mail klicken und eure Daten eingeben. In anderen Betrüger-Mitteilungen ist wiederum von einer System-Umstellung die Rede, für die ihr eine Bestätigung durchführen sollt. Besonders fies: Einige der Mails nutzen eine persönliche Anrede. Womöglich ist das der Fall, wenn persönliche Daten von euch schon einmal ins Netz gelangt sind.

Klar ist: Ihr solltet euch solche Mails genau ansehen, bevor ihr entsprechenden Anweisungen folgt. Ein Blick auf die E-Mail-Adresse ist dabei sehr wichtig. So könnt ihr meist schnell erkennen, ob es sich um eine offizielle Mitteilung handelt. Ansonsten gibt euch die URL eines Links Aufschluss darüber, ob die Nachricht wirklich zur offiziellen Webseite der Volksbank führt. Wenn ihr euch bezüglich der Echtheit einer Mail nicht sicher seid, könnt ihr eure Bank auch telefonisch kontaktieren. Diesen Kontakt solltet ihr auch dann möglichst schnell suchen, wenn ihr auf die Masche der Betrüger hereingefallen seid.