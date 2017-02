Pikachu mit Partyhut: Ende Februar feiert Pokémon GO den Pokémon Day

Schon Weihnachten 2016 konntet Ihr für kurze Zeit ein Pikachu mit spezieller Kopfbedeckung in Pokémon GO fangen

Schon bald könnt Ihr in Pokémon GO für begrenzte Zeit ein partytaugliches Pikachu finden. Denn Ende Februar ist der Pokémon Day, an dem die kleinen Taschenmonster gefeiert werden. Für Fans der Serie und der zahlreichen Spiele gibt es noch mehr zu entdecken.

Am 27. Februar im Jahr 1996 sind die ersten Games mit den Taschenmonstern auf dem japanischen Markt erschienen, berichtet die offizielle Pokémon-Webseite. Demnach findet dieses Jahr der 21. Geburtstag des Franchise statt. Zur Feier des Pokémon Day trägt vom 26. Februar bis zum 6. März in Pokémon GO jedes Pikachu einen Partyhut. Dieser soll auch nach dem Ende des Events erhalten bleiben, weshalb es sich durchaus lohnt, in dem genannten Zeitraum das Smartphone einzupacken und auf die Jagd zu gehen.

Die Feierlichkeiten zum Pokémon Day beschränken sich allerdings nicht nur auf das Mobile-Game Pokémon GO. Über Pokémon-TV könnt Ihr am 27. Februar drei Filme kostenlos ansehen. Das Ganze funktioniert auch über die offizielle App, die Ihr im Google Play Store und App Store von Apple findet. Zur Auswahl steht auch das erste Kinoabenteuer von Ash und Pikachu, in dem sie auf das mächtige Taschenmonster Mewtu treffen: Pokémon – der Film.

Wettkämpfe aus verschiedenen Games könnt Ihr zudem am Pokémon Day auf der Streaming-Plattform Twitch genießen. Über den Tag verteilt sollen hier interessante Matches aus vergangenen Turnieren gezeigt werden. Auch sollen sowohl Duelle des offiziellen Sammelkartenspiels als auch der ein oder andere Schlagabtausch zwischen Pikachu und Co. in Pokémon Tekken zum Programm gehören. Am Rande: Künftig sollen Duelle zwischen Spielern in Pokémon GO auch durch einen Battle-Modus ergänzt werden.