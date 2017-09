Preise für Pixel 2 und 2 XL: So viel sollen die Google-Smartphones kosten

Etwa zwei Wochen vor der Präsentation des Google Pixel 2 und des größeren Pixel 2 XL sind nun neue Bilder aufgetaucht, welche die neuen Geräte zeigen sollen. Sie verraten unter anderem, wie die geplanten Varianten aussehen sollen. Obwohl es nur wenig Auswahl gebe, traut Google sich offenbar auch ungewöhnliche Farbkombinationen zu.

Das Google Pixel 2 XL soll zum Beispiel in Schwarz-Weiß erscheinen. Wie beim oben abgebildeten Gerät sei Droid Life zufolge dabei nur der obere Teil des Smartphones schwarz und der größere untere Teil strahlend weiß – ähnlich wie die auf einer Google-Webseite versteckten Kekse. So wie die Apple Watch Series 3 einen roten Punkt auf der Krone trägt, ist offenbar auch der Powerbutton bei dieser Ausführung des Pixel 2-Phablets rot eingefärbt. Das ebenfalls geplante komplett schwarze Modell weist dieses Design-Element wohl nicht auf.

Pixel 2 in drei Farben

Das kleinere Pixel 2 soll nicht in Schwarz-Weiß, aber dafür in drei Farbvarianten zu haben sein. Zum einfachen Schwarz und Weiß gesellt sich "Kinda Blue", wobei es sich laut des Bildmaterials von Droid Life um eine Art Graublau handelt. Bei allen drei Modellen ist auf der Rückseite über dem Homebutton ein farblicher Absatz zu erkennen.

Dem Leak zufolge soll das Pixel 2 für 649 Dollar mit 64 GB Speicher und für 749 Dollar mit 128 GB Speicher angeboten werden. Das Pixel 2 XL sei in den gleichen Speicherausführungen für 849 beziehungsweise 949 Dollar zu haben. Zum Vergleich: Das Galaxy S8 kostete in den USA zum Release in etwa so viel wie die 128 GB-Variante des Pixel 2, das S8 Plus so viel wie das Pixel 2 XL mit 64 GB.