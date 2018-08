Pixel 3: Google gibt Hinweis auf Vorstellungstermin

Wann erscheinen das Pixel 3 und das Pixel 3 XL? Womöglich hat Google die Frage nun bereits selbst mit einer Ausschreibung beantwortet. Das Unternehmen sucht nämlich offenbar nach Partnern zur Unterstützung der offiziellen Präsentation.

Das Pixel 3 und das Pixel 3 XL werden wohl am gleichen Termin vorgestellt wie ihre beiden Vorgänger in den vergangenen zwei Jahren. Famebit ist eine Plattform von Google, über die Unternehmen Kontakt zu Influencern und anderen Partnern für Werbeaktionen aufnehmen können – und genau hier ist derzeit auch eine verräterische Ausschreibung von Google selbst zu finden. Wie Android Police unter Berufung auf den YouTube-Kanal "This is Tech Today" berichtet, dürfte die Präsentation der neuen Google-Smartphones demnach wohl am 4. Oktober stattfinden.

Verkaufsstart noch am gleichen Tag?

Im Beschreibungstext der Anzeige, die offenbar wirklich von Google selbst stammt und für den kanadischen Markt bestimmt ist, heißt es übersetzt: "Das Smartphone Pixel 3 startet am 4. Oktober 2018." Ziel der Aktion ist dabei offenbar die Produktion eines Videos, welches an eben diesem Termin veröffentlicht werden soll.

Angesichts dessen, dass Google schon das erste Pixel sowie das Pixel 2 in den Vorjahren am 4. Oktober vorgestellt hat, dürfte damit relativ sicher sein, dass auch die Präsentation des Pixel 3 und des XL-Ablegers auf dieses Datum fallen soll. Unklar bleibt dabei, ob der Verkaufsstart der Premium-Geräte ebenfalls für diesen Tag geplant ist. Außerdem ist weiterhin offen, wie viel die beiden Smartphones kosten sollen, die bereits mit Android P getestet werden.