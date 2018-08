Pixel 3: So funktioniert die neue Gestensteuerung unter Android Pie

Etwas überraschend hat Google inzwischen sein kommendes Betriebssystem Android Pie vorgestellt. Das Pixel 3 wird Google sicherlich ab Werk damit ausliefern – und Nutzer dazu zwingen, die neue Gestensteuerung zu verwenden.

Während sich diese auf anderen Smartphones per Schalter deaktivieren lasse, werde das Google Pixel 3 das nicht zulassen, berichtet 9to5Google unter Berufung auf Google-Manager EK Chung. Langjährige Android-Nutzer werden sich also umstellen müssen – ähnlich wie iPhone-X-Besitzer, die sich an den Homebutton früherer Apple-Smartphones gewöhnt hatten. Am unteren Bildschirmrand befindet sich zentral ein kleiner, strichförmiger Button, über den euch Android Pie jederzeit zum Homescreen zurückkehren lässt: Einmal antippen und schon befindet ihr euch wieder auf dem Startbildschirm.

Alle Funktionen bleiben erhalten

Zu einer Übersicht der vor Kurzem geöffneten Apps gelangt ihr, indem ihr vom unteren Bildschirmrand nach oben wischt. Führt ihr die Wischgeste schnell aus, bringt euch Android Pie direkt in die zuletzt verwendete App. Zweimaliges Wischen öffnet den App Drawer. Darüber hinaus findet ihr links unten einen Zurück-Button.

Diesen zeigt Android Pie allerdings nicht immer an, sondern nur, wenn es dies für nötig hält: Befindet ihr euch auf dem Homescreen, blendet das Betriebssystem ihn aus. Habt ihr dagegen beispielsweise den App Drawer geöffnet, erscheint er wieder. Ein kurzes Antippen bringt euch einen Schritt zurück.

Multitasking via Split-Screen ist natürlich auch in Android Pie möglich. Doch wie aktiviert ihr das Feature auf dem Google Pixel 3 oder wenn ihr die Gestensterung auf einem anderen Smartphone aktiviert habt? Dazu begebt ihr euch zunächst in die Übersicht zuletzt geöffneter Anwendungen. Tippt ihr dort auf ein App-Icon, öffnet sich ein Kontext-Menü, über das ihr den Split-Screen-Modus aktivieren könnt.