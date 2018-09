Pixel 3: So soll das kleinere Google-Smartphone für 2018 aussehen

Von der Ausstattung bis hin zum Design: Zum Google Pixel 3 XL scheint bereits nahezu alles bekannt. Auf das kleine Schwestermodell trifft das bislang noch nicht zu. Nun gibt es aber offebar erste Fotos davon.

Die Bilder, die mutmaßlich das Google Pixel 3 zeigen, sind ursprünglich auf Reddit aufgetaucht und in der Folge von diversen US-Webseiten veröffentlicht worden. Wie das kommende Flaggschiff von vorne und hinten aussehen soll, könnt ihr euch in dem 9to5Google-Tweet unter diesem Artikel anschauen. Was sofort auffällt ist, dass dem Pixel 3 offenbar die Notch fehlt, die das XL-Modell Gerüchten zufolge auszeichnen soll.

Dualkamera auf der Vorderseite

Im Vergleich zum Vorgänger fallen die Ränder dennoch schmaler aus, wirklich dünn sind sie allerdings nicht. Ein wenig wirkt das abgebildete Geräte wie ein kleines Pixel 2 XL. Es besitzt quasi das Design, das schon dem Pixel 2 gut zu Gesicht gestanden hätte. Zudem sind eine Frontkamera mit zwei Objektiven und zwei Lautsprecher auf dem Foto erkennbar.

Die Rückseite ist Pixel-typisch in zwei verschiedenen Farbtönen gehalten. Während der Großteil matt-grau gefärbt ist, glänzt das Stück über dem Fingerabdrucksensor schwarz. In diesem Abschnitt befindet sich auch die Hauptkamera, die sich mit einer Linse begnügen muss. Laut 9to5Mac habe der für den Leak verantwortliche Reddit-Nutzer außerdem ein Programm verwendet, das die Specs des Pixel 3 verrät.

Daraus gehe unter anderem hervor, dass die Akkukapazität 2915 mAh beträgt. Das Display soll in der Diagonale 5,5 Zoll messen, ein Bildformat von 18:9 aufweisen und eine Auflösung von 2160 x 1080 Pixeln bieten. Zur weiteren mutmaßlichen Ausstattung zählen der Chipsatz Snapdragon 845 und 4 GB RAM.