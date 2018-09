Pixel 3: So will Google eure Fotos noch besser machen

Die Kamera des Google Pixel 3 (XL) erhält offenbar ein smartes Feature: Die App Google Lens soll auf dem Smartphone Texte und Objekte in Echtzeit erkennen können. Das ist bisher in der Form nicht möglich.

Die Objekterkennung Google Lens arbeitet im Google Pixel 3 offenbar (bei aktivierter Kamera) direkt im Hintergrund und analysiert das Live-Bild. Informationen zu erkannten Texten und Objekten werden euch sofort angezeigt, berichtet XDA Developers und bezieht sich dabei auf Tweets des Leakers IShanAgarwal24. Dieser hatte Informationen zu Googles neuem Flaggschiff veröffentlicht, darunter ein Video, das die Live-Erkennung in Action zeigt.

Direkte Weiterleitung aus Live-Bild

In dem Clip soll zu sehen sein, wie eine Visitenkarte vor die Kamera eines vermeintlichen Google Pixel 3 gehalten wird. Google Lens erkennt angeblich die abgebildete E-Mail-Adresse und leitet den Nutzer auf Wunsch direkt in die App Gmail weiter. Dies ist bisher zwar auch möglich, allerdings nicht in Echtzeit. Momentan muss der Nutzer zum Beispiel zunächst ein Foto der Visitenkarte machen, bevor die Aufnahme analysiert werden kann. Das Video wurde leider mittlerweile gelöscht.

Google Pixel 3 und Pixel 3 XL werden am 9. Oktober 2018 enthüllt. Das Event steigt in New York. Erste offizielle Bilder sollen bereits aufgetaucht sein. Beide Geräte erhalten angeblich den aktuellen Top-Chipsatz Snapdragon 845. Zudem gibt es Gerüchte, Google werde im Big Apple auch den Google Home Sub vorstellen; einen smarten Lautsprecher mit Bildschirm.