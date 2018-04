Pixel 3 von Google auf Android-Webseite bereits namentlich erwähnt

Google hat das Pixel 2 erst im Oktober 2017 vorgestellt und so dürfte es bis zum Erscheinen des Pixel 3 noch einige Monate dauern. Bisher ist so gut wie nichts über das Smartphone bekannt, doch hat Google nun immerhin – offenbar aus Versehen –dessen Existenz bestätigt.

Im öffentlich einsehbaren Android Open Source Project verwaltet Google die Entwicklung seines Android-Betriebssystems – und schon in der Vergangenheit fanden sich hier recht früh Hinweise auf kommende Nexus- und Pixel-Smartphones. Der erste Hinweis auf das Pixel 3 ist in diesem Jahr aber etwas Besonderes: Google benannte seine Smartphones während der Entwicklung bisher nach Fischen, so dass Leaks in der Vergangenheit nur Codenamen wie "Muskie" oder "Walleye" zugeordnet werden konnten. XDA-Developers stolperte im Android Open Source Project nun aber über einen Eintrag zu Android P, in dem Entwickler direkt vom "Pixel 3" sprechen.

Wenige Details, viele Vermutungen

Thema der entsprechenden Stelle ist offenbar das Verhalten des Pixel 3 nach dem Start der Suche nach verfügbaren Mobilfunknetzen – und leider verrät dies nichts über die Beschaffenheit des nächsten Google-Smartphones oder über besondere Funktionen. Angesichts der aktuellen Trends im Premium-Segment von Android-Smartphones ist aber zumindest zu erahnen, wie sich das Gerät von den Vorgängern, dem Pixel 2 und dem Pixel 2 XL, unterscheiden könnte.

Samsung, Huawei, LG und Co. setzen bei ihren High-End-Smartphones zurzeit vor allem auf drei Schwerpunkte: Die Bildschirmränder werden immer weiter geschrumpft, mehr und mehr KI-Funktionen erleichtern Vorgänge wie beispielsweise die Aufnahme von Fotos und die Kameras werden, wie schon in den Jahren zuvor, immer weiter verbessert. Es ist nur wahrscheinlich, dass auch bei der Entwicklung des Google Pixel 3 diese Aspekte viel Beachtung finden werden.