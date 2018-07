Pixel 3 XL mit Notch: So soll das kommende Google-Smartphone aussehen

Googles Pixel 3 XL wurde in freier Wildbahn gesichtet. Bei dem Gerät, welches nun von einem unbekannten Nutzer abgelichtet wurde, handelt es sich zwar noch nicht um ein Exemplar aus der bevorstehenden Massenproduktion, doch dürfte es dem finalen Modell zumindest stark ähneln.

Schon seit mehreren Monaten hält sich das Gerücht, dass Googles Pixel 3 XL wie das iPhone X eine Notch am oberen Bildschirmrand aufweisen wird. Gut zwei Monate vor dem erwarteten Release-Termin sind nun Fotos aufgetaucht, welche diese Vermutung bestätigen sollen. Wie XDA-Developers berichtet, stammen sie allerdings von einem unbekannten Nutzer und sollten trotz ihres authentischen Aussehens mit etwas Skepsis betrachtet werden. Ihr findet die Bilder im angehängten Tweet unterhalb dieses Artikels.

Dual-Frontkamera zur Gesichtserkennung?

Die Bilder sollen die sogenannte "Clearly White"-Variante des Pixel 3 XL zeigen. Ihre Rückseite ist mit Glas überzogen und in einen glänzend-weißen und sowie einen matt-weißen Bereich geteilt. Blickt ihr von vorne auf das Smartphone, ist die weiße Farbgebung am Rand gerade noch zu sehen. Bilder von der Vorderseite zeigen außerdem die erwartete Dual-Kamera innerhalb der Notch sowie eine breite Lautsprecheröffnung am unteren Rand der Vorderseite.

Ein Foto, welches das vermeintliche Pixel 3 XL offenbar beim Hochfahren zeigt, bestätigt das Vorhandensein von 4 GB Arbeitsspeicher. Anstelle der erwarteten 128 GB an internem Speicher sind in dem abgelichteten Modell aber offenbar nur 64 GB enthalten. Dem Bericht zufolge handelt es sich bei dem fotografierten Smartphone noch um ein Exemplar aus dem sogenannten "Engineering Validation Test": In dieser Entwicklungsphase nimmt der Hersteller letzte Änderungen vor und bereitet das Gerät auf die Massenproduktion vor. Auch wenn die Bilder also echt sind, könnten sich noch Details ändern. Erscheinen soll das Pixel 3 XL gemeinsam mit dem kleineren Pixel 3 im Oktober.