Das Google Pixel 5 nähert sich mit großen Schritten: Während der Vorstellung des Pixel 4a hat der Suchmaschinenriese auch bereits einen Ausblick auf das kommende Flaggschiff gewährt. Nun soll bekannt geworden sein, ab welchem Tag ihr das Smartphone vorbestellen könnt.

Angeblich ist es am 8. Oktober 2020 so weit – dann soll die Vorbestellung für das Pixel 5 starten, berichtet 9to5Google. Angeblich hat Google selbst das Datum verraten: Auf der französischen Webseite des Unternehmens sei der Tag kurzzeitig angegeben gewesen. Ab diesem Datum können Nutzer demnach außerdem das Pixel 4a (5G) vorbestellen.

Launch-Event inklusive?

Laut 9to5Google will Google an diesem Tag voraussichtlich auch ein Launch-Event abhalten. Entsprechend könnt ihr euch darauf freuen, dass Google am 8. Oktober das Pixel 5 und das Pixel 4a (5G) in Gänze präsentiert. Es wäre nicht das erste Mal, dass Anfang Oktober eine Google-Veranstaltung dieser Art stattfindet, weshalb die Wahrscheinlichkeit dafür relativ hoch ist.

Bleibt die Frage nach Design und Ausstattung von Pixel 5 und Pixel 4a (5G). Google hat im Rahmen der Pixel-4a-Vorstellung bereits einen Teaser veröffentlicht, der die beiden Smartphones von der Seite zeigt. Entsprechend ist noch nicht bekannt, wie die Geräte aussehen. Relativ sicher scheint demnach nur, dass Google sich nicht für das im Februar geleakte Design entschieden hat.

Pixel 5 kurz nach dem Pixel 4a

Anfang August 2020 hat Google das Pixel 4a offiziell vorgestellt. Im Vergleich zum Pixel 4 hat Google etwa auf eine Notch verzichtet und einen deutlich größeren Akku spendiert. Mit dem Smartphone will Google offenbar die Mittelklasse angreifen: Zum Release liegt der Preis bei knapp 350 Euro. Wenn ihr wissen wollt, wie das Gerät gegenüber der Apple-Konkurrenz abschneidet, hilft euch vielleicht unser Vergleich mit dem iPhone SE (2020) weiter.

Das Pixel 4a soll hierzulande ab dem 1. Oktober erhältlich sein. Damit läge das Release-Datum nur eine Woche vor dem mutmaßlichen Launch-Event zum Pixel 5. Demnach ist davon auszugehen, dass Google mit dem Pixel 5 eine andere Zielgruppe im Auge hat – und dass es sich anders als Anfang des Jahres vermutet doch um ein Flaggschiff handelt.