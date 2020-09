Das Pixel 5a nähert sich mit großen Schritten – und mit ihm auch der Launch des Pixel 4a 5G. Bislang ist nicht bekannt, welche Preise Google für die beiden Smartphones zum Start aufrufen wird. Doch nun gibt es Gerüchte dazu, wie viel die Geräte kosten sollen.

Das Pixel 5 soll zum Release 629 Euro kosten, berichtet Nils Ahrensmeier auf Twitter. Das Smartphone soll zum Start in den Farben Schwarz und Grün erhältlich sein. Ahrensmeier zufolge beinhalte der Preis 16 Prozent Mehrwertsteuer. Das Pixel 4a 5G erscheint angeblich in Schwarz und Weiß. Der Preis zum Launch soll 499 Euro betragen. Ihr findet den besagten Tweet weiter unten in diesem Artikel.

Günstige Neuankömmlinge

Erst kürzlich hieß es, dass Google das Pixel 5 zu einem niedrigeren Preis auf den Markt bringt als das Pixel 4 XL. Zu diesem Zeitpunkt wurde von einem Preis von 700 Euro ausgegangen. Das Pixel 4 XL kostete zu seinem Start noch knapp 900 Euro. Mit 630 Euro würde Google den vorhergesagten Preis sogar unterschreiten. Beim Pixel 4a 5G hingegen bleibt eine Frage: Worin liegen die Unterschiede, wenn Google für die Variante ohne 5G gleich 150 Euro weniger verlangt? Das Pixel 4a kostet gerade einmal 340 Euro.

Pixel 4a 5G als größtes neues Pixel?

Das Pixel 4a 5G soll den gleichen Kamera-Aufbau mitbringen wie das Pixel 5. Als Antrieb soll in beiden Geräten der Mittelklasse-Chip Snapdragon 765G von Qualcomm stecken. Zum Vergleich: Im Pixel 4a ist es der etwas schwächere Snapdragon 730G. Das Pixel 4a 5G könnte zudem mit 6,1 Zoll einen größeren Bildschirm besitzen als das Pixel 5 (5,7 oder 5,8 Zoll).

Google hat das Pixel 4a erst Anfang August 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt und den Marktstart für Anfang Oktober angekündigt. Die anderen beiden Smartphones sollen unmittelbar danach erscheinen. Gerüchten zufolge könnt ihr das Pixel 5 ab dem 8. Oktober vorbestellen. Eine zweite Variante – wie in den Vorjahren – scheint es nicht zu geben. Das Datum, das Google angeblich selbst verraten hat, soll außerdem auch für die Vorbestellung des Pixel 4a 5G gelten.