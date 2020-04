Google Pixel nach Apple-Vorbild? Diese Änderung könnte uns erwarten

Apple hat mit seinen eigens entwickelten Chipsätzen für iPhones vorgemacht, wie sich die maximale Leistung in ein Smartphone stecken lässt. Wie es nun heißt, will Google das Kunststück wiederholen. Der erste eigene Chipsatz sei bereits geplant und nicht nur für den Einsatz in Googles eigenen Pixel-Smartphones vorgesehen.

Bei der Entwicklung und Fertigung der eigenen Smartphone Chips arbeite Google einem Axios-Bericht zufolge mit Samsung zusammen. Der südkoreanische Technologieriese kennt sich bestens aus. Schließlich hat die Samsung-Tochter System SDI schon die eigenen Exynos-Chipsätze entwickelt. Außerdem stellte Samsung bis einschließlich zum Apple A9 Chips für den großen US-Konkurrenten Apple her. Wann aber ist mit Googles erstem Smartphone-Antrieb zu rechnen?

Fokus auf KI und Google Assistant

Dem Bericht zufolge habe Google in den vergangenen Wochen bereits funktionierende Prototypen des ersten eigenen Chips erhalten. Der trage den Codenamen "Whitechapel" und werde von Samsung im brandaktuellen 5-nm-Verfahren gefertigt. Zum Vergleich: Auch Apples A14 Chip für das iPhone 12 soll Gerüchten zufolge in dieser Strukturbreite gefertigt werden. Während Apples Chip bereits im Herbst 2020 seinen Dienst antritt, soll Googles Eigenentwicklung erst 2021 so weit sein.

Man darf gespannt sein, welche Vorteile Google aus einem eigens entwickelten Chipsatz ziehen kann. Anonymen Quellen zufolge, die über Googles Pläne informiert seien, werde "Whitechapel" acht Prozessorkerne besitzen, während ein weiterer Teil auf Machine Learning spezialisiert sei. Im Fokus der Entwicklung stehe auch der Google Assistant, der so mehr Leistung erhalte und besser im ständigen Standby funktioniere.

Google hat in den vergangenen Jahren durchaus einige Chip-Entwickler eingestellt und mit deren Hilfe Zusatz-Chips entwickelt, die sich im aktuellen Pixel 4 beispielsweise um Bildverarbeitung und Machine Learning kümmern. Je wichtiger KI-Funktionen und das Zusammenspiel aus Hauptprozessor und Zusatz-Chip werden, desto mehr könnte die Möglichkeit zur individuellen Weiterentwicklung passender Chips an Wert zunehmen.

"Whitechapel"-Nachfolger auch in Chromebooks

2021 könnte Googles erster eigener Smartphone-Chipsatz dann wohl in einem Pixel 6 zum Einsatz kommen. Axios zufolge bestehe auch die Möglichkeit, dass zukünftige Google Chromebooks mit dem eigenen Chipsatz ausgestattet werden. Wir dürfen gespannt sein.