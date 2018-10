Pixel Slate vorgestellt: Googles erstes Tablet mit Chrome OS

Mit dem Pixel Slate bringt Google sein erstes eigenes Tablet mit Chrome OS auf den Markt. Das lässt sich wie die Surface-Tablets von Microsoft mit einer Ansteck-Tastatur verbinden und ist dann nicht mehr weit von einem Notebook entfernt.

Vor einem Jahr, im Oktober 2017, stellte Google das Pixelbook vor. Das Notebook glänzte durch eine gute Ausstattung samt scharfen Display und Zugriff auf Millionen Android-Apps. 2018 folgt auf das Chromebook ein Tablet, das sich mit einer Ansteck-Tastatur in ein Arbeitsgerät verwandeln lässt.

Großes Display und Kameras mit Pixel-Software

Mit einem 12,3 Zoll großen Display ist das Pixel Slate ein vergleichsweise großes Tablet. Der Touchscreen kommt mit einem Seitenverhältnis von 3:2 und einer Auflösung von ca. 3000 x 2000 Pixeln. Google verspricht, dass der Bildschirm sich durch eine neue Technologie besonders gut zum Betrachten von 8K-Inhalten anbietet.

Das Tablet ist mit sieben Millimetern sehr dünn geraten und hat zwei Lautsprecher auf der Vorderseite, die euch ordentlich Stereo-Sound um die Ohren hauen sollen. Die Kameras auf der Vorder- und Rückseite haben jeweils eine Auflösung von acht Megapixeln und bekommen einen Teil der Software des Pixel 3 ab. So bieten sie z.B. auch nur mit einer Kameralinse einen Bokeh-Modus. Die Frontkamera hat zusätzlich eine besonders weitwinklige Linse und große Pixel auf dem Sensor für Aufnahmen bei wenig Licht.

Midnight Blue nennt Google die Farbe des Pixel Slate. (© 2018 Google)

Split Screen: Zwei Apps nebeneinander. (© 2018 Google)

"Nicht stören"-Modus und ein Nachtlicht. (© 2018 Google)

Das Pixel Slate Keyboard hat eine Hintergrundbeleuchtung. (© 2018 Google)













Google hat nach eigenen Angaben die Benutzeroberfläche von Chrome OS für die Nutzung auf dem Touchscreen optimiert. Trotzdem soll man wie gewohnt an einem Desktop-Rechner arbeiten können. Die Suche schlägt eigenständig Apps vor, die man häufig benutzt und der "Split Screen"-Modus zeigt zwei Apps nebeneinander an. Der Google Assistant ist noch tiefer in Chrome OS integriert und man kann ihm jetzt beispielsweise auch E-Mails diktieren.

Für Sicherheit sollen ein Fingerabdrucksensor im Einschaltknopf, ein integrierten Virus-Schutz und im Hintergrund installierte Aktualisierungen sorgen. Der Akku des Pixel Slate soll zehn Stunden lang durchhalten.

Zubehör: Tastatur und Stift

Google will aber nicht, dass man mit dem Pixel Slate nur schöne Filme und Fotos anschaut oder sich anderweitig die Zeit vertreibt, sondern dass man mit dem Tablet auch arbeiten kann. Dafür gibt es das passende Zubehör: Das Pixel Slate Keyboard, eine hintergrundbeleuchtete Tastatur inklusive Standfuß, die das Display beim Transport schützt und eine neuen Pixel Pen. Ein Eingabestift mit dem man auf dem Touchscreen schreiben und zeichnen kann.

Pixel Slate mit Pixel Slate Keyboard (© 2018 Google)

Pixel Slate mit Pixel Pen (© 2018 Google)





Preis und Verfügbarkeit

Das Pixel Slate soll noch 2018 erscheinen, vorerst aber nur in den USA, Kanada und Großbritannien. Google hat sich bisher nicht dazu geäußert wann oder ob es überhaupt nach Deutschland kommt. Preislich startet das Pixel Slate bei 599 US-Dollar und bei der Farbe steht nur Midnight Blue zur Auswahl. Für das Pixel Slate Keyboard werden 199 US-Dollar fällig und für den Pixel Pen 99 US-Dollar.