Pixel und Pixel XL: Wer jetzt vorbestellt, muss teils Wochen warten

Knapp zwei Wochen nach der Enthüllung des Pixel und Pixel XL sind die neuen Google-Smartphones auch schon vergriffen. Zumindest im US-Store müssen sich Vorbesteller schon auf Wartezeiten von mehreren Wochen einstellen. Auch hierzulande sind schon die ersten Modelle im Store ausverkauft.

Laut 9to5Google müssen US-Käufer teilweise auch dann warten, wenn sie gleich nach dem Enthüllungsevent vorbestellt haben. Wer aktuell ein Pixel XL kauft, bekommt gleich gar keine Informationen mehr zum voraussichtlichen Liefertermin angezeigt. Vor Weihnachten dürfte sich das aber ändern, immerhin will Google vier Millionen Einheiten der neuen Topmodelle absetzen.

In Deutschland nur wenige Modelle ausverkauft

Dass das Pixel und Pixel XL die bislang teuersten Google-Smartphones sind, scheint auch Käufer auch hierzulande nicht abzuschrecken. Das 5-Zoll-Modell in Silber mit 128 GB internem Speicher ist im hiesigen Store beispielsweise ebenfalls schon ausverkauft und der Text auf dem Bestell-Button lautet lediglich "Auf Warteliste Setzen". Wer ein silberfarbenes Pixel XL mit 128 GB kaufen möchte, muss ebenfalls warten.

Das Modell lässt sich per Button zwar "In Den Einkaufswagen" legen, allerdings mit dem Hinweis, dass der Versand erst in vier bis fünf Wochen erfolgt. Sämtliche anderen Modelle sollen jedoch schon bis zum 20. Oktober 2016 auf Reisen gehen. So mancher Käufer eines Pixel oder Pixel XL dürfte dabei ein ehemaliger Galaxy Note 7-Nutzer sein. Einer Umfrage zufolge sollen zumindest rund acht Prozent nach dem Phablet-Debakel mit einem Google-Topmodell liebäugeln.