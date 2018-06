Plant LG für 2018 noch eine Smartwatch mit Wear OS?

Plant LG für 2018 gleich zwei neue Smartwatch-Modelle? Das Unternehmen aus Südkorea könnte schon in naher Zukunft zwei neue Gadgets mit Wear OS enthüllen – möglicherweise die direkten Nachfolger der Watch Sport und der Watch Style.

Bei der Zertifizierungsbehörde in den USA (FCC) soll eine Smartwatch mit der Kennnummer "LM-W319" aufgetaucht sein, wie PhoneArena berichtet. Das Gerät soll demnach als Betriebssystem Wear OS nutzen, also die neue benannte Version von Android Wear. Viel mehr verrät das Dokument der FCC leider nicht – weder zur verbauten Technologie noch zum Design des mutmaßlichen LG-Wearables gibt es also Details.

Unsere Empfehlung Apple Watch Nike+ Alu

Wasserdichtes Design möglich

Erst kürzlich ist eine Smartwatch mit der Kennnummer "LM-W315" aufgetaucht, die ebenfalls von LG stammen soll. Zum Vergleich: Die Watch Style trägt die Nummer "W270", die Watch Sport die Nummer "W280". Die LM-W315 soll den Snapdragon 2100 als Antrieb nutzen und über 768 MB RAM und 4 GB internen Speicherplatz verfügen. Dazu kommt angeblich ein 1,2-Zoll-Display und eine IP67-Zertifizierung, also Schutz gegen Staub und Wasser.

Es ist gut möglich, dass die Smartwatch mit der Nummer "LM-W319" eine vergleichbare Ausstattung erhält. PhoneArena zufolge ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die beiden Wearables als Nachfolger von LG Watch Sport und Watch Style veröffentlicht werden. Die Preise zum Marktstart sollen sich zwischen 300 und 400 Dollar bewegen. Ein wenig werden wir uns vermutlich noch gedulden müssen, ehe wir Gewissheit erhalten: Die Gerüchte zur Vorstellung auf der Google I/O 2018 im Mai haben sich nicht bewahrheitet.