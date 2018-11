PlayStation 4: Das sind die populärsten Spiele

Sony feiert in den USA den fünften Geburtstag der PlayStation 4 und liefert einige Zahlen und Listen. Darunter die Anzahl verkaufter Konsolen, die erfolgreichsten Spiele und die beliebtesten Controller-Farben.

Die PlayStation 4 kommt auf beeindruckende Daten: Bislang wurden weltweit mehr als 86 Millionen Exemplare und 778 Millionen Software-Produkte verkauft, heißt es auf dem amerikanischen PlayStation-Blog. In den Staaten erschien die PlayStation 4 am 15. November 2013, in Europa kam die Konsole zwei Wochen später (29. November) auf den Markt.

Übliche Verdächtige

Ein Blick auf die am häufigsten verkauften Spiele offenbart keine großen Überraschungen. In der Bestenliste tauchen ausnahmslos große Reihen auf: "Call of Duty Black Ops 3", "Call of Duty WW2", "FIFA 17", "FIFA 18" und "GTA 5". Die am häufigsten heruntergeladenen PS-Plus-Gratis-Spiele sind "Call of Duty: Black Ops 3", "Destiny 2", "Dead by Daylight", "Just Cause 3" und "Mafia 3".

Ein Game, das sich erfolgreich verkauft, muss jedoch nicht zwangsläufig populär sein. Die PS4-Spieler zocken am häufigsten "Call of Duty: Black Ops 3", "FIFA 17", "FIFA 18", "Fortnite" und "Grand Theft Auto 5". Hier taucht zum Beispiel plötzlich der Battle-Royale-Shooter "Fortnite" auf, während von "CoD WW2" keine Spur mehr ist.

Nicht verraten wird allerdings, welches Spiel in den jeweiligen Kategorien wirklich die Nummer 1 ist. Sony nennt lediglich jeweils 5 Titel in alphabetischer Reihenfolge. Eine echte Top 5 gibt es hingegen bei den Lieblingsfarben der Controller: Die beliebteste Farboption ist Schwarz, gefolgt von Blau, Rot, Weiß und Camouflage.