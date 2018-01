Playstation 4: Die dämlichste und einfachste Platin-Trophäe aller Zeiten

Nicht wenige Playstation-Spieler sind auch leidensfähige und erprobte Trophäen-Jäger. Die Auszeichnungen, die sich in allen Spielen für die Konsole finden, sind nicht immer ganz einfach zu ergattern. Wir stellen euch eine Platin-Trophäe vor, deren Erhalt ein absolutes Kinderspiel ist.

Auf der Jagd nach den begehrten Platin-Trophäen ist vielen Spielern jedes Mittel recht. Wir haben euch eine der wertvollen Auszeichnungen herausgesucht, die ihr ganz einfach und ohne viel Mühe in weniger als 40 Minuten euer Eigen nennen könnt. Beim "Erspielen" kommt ihr euch zwar extrem bescheuert vor, aber wenn am Ende eurer "Mühen" die Platin-Trophäe aufploppt, ist dieser Umstand schnell vergessen.

Hallo, ich bin die Mayo!

Das Spiel, um das es hier geht wartet für etwas über einen Euro im Playstation Store auf euch. Die knapp 80 Megabyte sind schnell heruntergeladen und dann könnt ihr auch sofort mit der stupiden Schinderei eures Gamepads loslegen. Denn in "My Name is Mayo" für die Playstation 4 und die Playstation Vita bekommt ihr lediglich ein Glas Mayonaise vor die Nase gesetzt. Der Finger ist euer Cursor und mit ihm tippt ihr das Mayo-Glas nun per X-Taste an – und das immer und immer wieder. Im ersten Schritt solltet ihr – ungeachtet der Anzeigen auf dem Bildschirm – die 10.000 Klicks vollmachen.

Denn erst dann habt ihr alle Kostüme, die ihr für das Mayo-Glas freischalten könnt, in eurem Besitz. Drückt nun die Dreieck-Taste, um eine Liste der verschiedenen Verkleidungen aufzurufen. Jetzt zieht ihr dem Mayo-Glas ein dümmliches Kostüm nach dem anderen an und tippt dann wieder so lange auf das Glas, bis die entsprechende Trophäe für das Tragen der Verkleidung erscheint. Habt ihr auf diesem Weg alle Kostüme abgearbeitet – im "schlimmsten" Fall sind es 1000 weitere Klicks pro Kostüm – ploppt die Platin-Trophäe auf.

Mit rund 16.000 Klicks auf das Glas, seid ihr um eine Platin-Trophäe reicher. (© 2018 Green Lava Studios)

