PlayStation 4: Diese Exklusiv-Games sind derzeit im Angebot

Falls ihr auf der Suche nach ein paar tollen Spielen zum Schnäppchenpreis für eure PlayStaton 4 seid, solltet ihr im März definitiv einen Blick in den PSN Store werfen. Sony bietet euch laut PlayStation Blog derzeit viele Exklusivtitel günstiger an. Einige davon gehören in jede Sammlung.

Falls ihr euch schon Mal auf die Veröffentlichung des neuen "God of War" im April einstellen wollt, könnt ihr euch "God of War 3" für 12,99 Euro sichern – und mit Kratos in den Kampf gegen die Götter ziehen. Zu den Perlen auf der PlayStation 4 gehört optisch und spielerisch "Horizon: Zero Dawn". Ihr steuert Aloy durch eine Welt, die von Maschinen-Tieren besiedelt ist. Der Titel erzählt spannend, wie es dazu kommen konnte und wieso kaum ein Mensch noch über Technologie verfügt. Inklusive der Erweiterung "Frozen Wilds" könnt ihr das hochgelobte Game für 29,99 Euro erstehen.

Superhelden und Schatzjäger

Wenn ihr die Kontrolle über einen unglaublich mächtigen Superhelden übernehmen wollt, könnt ihr euch "inFamous: Second Son" genauer ansehen. Der Hauptcharakter wird im Verlauf der Hauptgeschichte immer stärker und erlernt zerstörerische Fähigkeiten, sodass ihr schon bald ein ziemliches Chaos anrichten könnt. Ob ihr Bösewicht oder strahlender Held werdet, entscheidet ihr selbst. Im Paket mit dem ebenfalls empfehlenswerten Ableger "inFamous: First Light" zahlt ihr für das Actionspiel derzeit nur 12,99 Euro.

Ebenso im Angebot ist das Action-Rollenspiel "Nioh". In dem Game nutzt ihr zahlreiche Waffen und Magie, um euch mit Menschen und Dämonen anzulegen. Allerdings ist der Titel nicht gerade leicht und erinnert stellenweise an die "Dark Souls"-Reihe. Erhältlich ist es zum Preis von 34,99 Euro. Wenn ihr PlayStation Plus abonniert habt, könnt ihr euch im März auch das vergleichbare "Bloodborne" kostenlos herunterladen.

Eine spannende Schatzjagd in einer extrem hübschen Optik erwartet euch bei "Uncharted 4". Das Action-Adventure gilt als Pflichtkauf für Besitzer einer PlayStation 4 und führt euch rund um den Globus an die verschiedensten Orte. Erhältlich ist es zum Preis von 24,99 Euro. Ebenso im Angebot (Auszug): "Jak and Daxter Collection" (24,99 Euro), "Until Dawn" (14,99 Euro), "The Last Guardian" (14,99 Euro), "Driveclub" (12,99 Euro), "Gravity Rush 2" ( 14,99 Euro) und das PlayLink-Spiel "That's You!" (9,99 Euro). Die Rabatte sind bis zum 21. März 2018 gültig.