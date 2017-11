PlayStation 4: Diese Spiele gibt es zum Black Friday günstiger

Der Black Friday bietet Zockern jede Menge Gelegenheiten, das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Besonders Besitzer einer PlayStation 4 finden unter den Sonderangeboten einige hervorragende und zum Teil auch aktuelle Titel.

Sony nennt die bis zum 28. November 2017 andauernde Rabattschlacht "Mega Wochenend Angebote". Neben einer um 25 Prozent reduzierten einjährigen PlayStation-Plus-Mitgliedschaft könnt Ihr in den nächsten Tagen etliche attraktive Spiele zum Sparpreis ergattern. Der Kauf erfolgt dabei über den PlayStation Store.

In diesem Artikel Sony PlayStation 4 Pro

Neue Hits und ältere Perlen

Dort findet Ihr zum Beispiel EAs neuste Fußballsimulation "FIFA 18" für 41,99 €. Für den gleichen Preis gibt es außerdem eine weitere Alternative für Sportinteressierte: den Basketball-Hit "NBA 2K18". Aber auch wer mit Sport nichts anfangen kann, findet sicherlich etwas nach seinem Geschmack. Für Shooter-Fans besonders interessant dürfte das brandneue "Wolfenstein II: The New Colossus" sein. Das Ballerspiel erhaltet Ihr aktuell sogar zum halben Preis (34,99 €), genauso wie den Horror-Schocker "The Evil Within 2".

Für nur 19,99 Euro bekommt Ihr das erst im August 2017 erschienene "Uncharted: The Lost Legacy", das nicht nur mit einer unglaublich guten Grafik versehen ist. Nicht ganz so stark reduziert, aber noch aktueller ist "Assassin's Creed Origins". Den neusten Teil von Ubisofts Meuchelmörder-Saga gibt es derzeit für 48,99 Euro. Fans von "Der Herr der Ringe" könnte außerdem "Mittelerde: Schatten des Krieges" interessieren. Das im Oktober veröffentlichte Action Adventure kostet im PlayStation Store momentan 41,99 Euro.

Aber auch unter den etwas älteren Spielen finden sich einige Perlen – zum Beispiel das spannende Endzeit-Action-Adventure "Horizon Zero Dawn" (29,99 Euro), das mit zu den schönsten Exklusiv-Titeln auf der PlayStation 4 gehört. Günstiger gibt es auch "GTA V" (27,00 Euro), "Battlefield 1 Revolution" (29,99 Euro) und "Persona 5" für 34,99 Euro. Falls Ihr Rollenspiele mögt, solltet Ihr auch unbedingt einen Blick auf "The Witcher 3" werfen, das während der Aktion 19,99 Euro kostet.