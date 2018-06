PlayStation 4: Diese Spiele gibt es zum Wochenende günstiger

Eigentlich hat Sony für die PlayStation 4 schon eine Aktion gestartet, in deren Rahmen ihr viele Top-Titel für unter 15 Euro erhaltet. Zudem starten im Juli die sogenannten PlayStation Hits – eine Auswahl an beliebten Games gibt es dann permanent für unter 20 Euro. Offenbar ist das aber noch nicht alles: Ab dem 22. Juni 2018 gibt es ein Wochenend-Angebot, das weitere tolle Spiele zu günstigen Preisen im PlayStation Store für euch bereithält. Darunter auch Bundles mit gleich mehreren Top-Titeln.

Vom 22. bis zum 26. Juni könnt ihr euch "The Elder Scrolls: Skyrim" und "Fallout 4: Game of the Year Edition" im Paket für 39,99 Euro zulegen, falls ihr viel Spaß an Rollenspielen mit großem Umfang habt. Seid ihr mehr auf Action aus, könnt ihr euch "Prey" und "Dishonored" im Bundle für 29,99 Euro besorgen. Ist euch das noch nicht genug Action, könnt ihr euch das Paket bestehend aus "Doom" und "Wolfenstein" für die PlayStation 4 ansehen, das derzeit 29,99 Euro kostet.

Rundum-Sorglos-Paket für Dragon-Ball-Fans

Mögt ihr Prügelspiele, könnte auch das Bundle aus "Dragon Ball Xenoverse" Teil eins und Teil zwei zum Preis von 29,99 Euro interessant für euch sein. Beide Games enthalten viele Rollenspiel-Elemente und erlauben es euch, euren eigenen Charakter im Dragon-Ball-Universum zu erstellen und mit Fähigkeiten eurer Wahl auszurüsten. Ihr könnt Level aufsteigen, sodass euer Charakter mit der Zeit immer mächtiger wird. In der Story reist ihr durch die Zeit und greift bei bekannten Ereignissen aus der Anime-Serie ein. Bösewichte versuchen nämlich, den Verlauf der Zeit zu ändern.

Mit "Dark Souls: Remastered" ist auch ein überarbeiteter Klassiker unter den Wochenend-Angeboten für die PlayStation 4. Ihr könnt ihn zum Preis von 29,99 Euro erwerben und spart somit 10 Euro. Sucht ihr stattdessen eine Mischung aus Horror und Action, könnt ihr den Shooter "Killing Floor 2" genauer betrachten. Der Titel richtet sich ausschließlich an Erwachsene und schickt euch in den Kampf gegen viele verschiedene bösartige und gruselige Kreaturen.