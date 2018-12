PlayStation 4: Diese Weihnachtsangebote erwarten euch

Bei Sony läuten bereits die Weihnachtsglocken: Für die PlayStation 4 könnt ihr euch jetzt bereits zahlreiche Weihnachtsangebote sichern. Zum Start senkt das Unternehmen unter anderem den Preis von "Battlefield V".

Es weihnachtet im PlayStation Store: An den ersten drei Wochenenden im Dezember bietet Sony zahlreiche Spiele zu vergünstigten Preisen an. Im ersten Schwung gibt es unter anderem "Uncharted: Lost Legacy" zum Sparpreis. Die Erweiterung kostet 14,99 statt 39,99 Euro. Den Weltkriegs-Shooter "Battlefield V" bekommt ihr für 44,99 Euro. Das Game kostete direkt im PlayStation Store bisher 69,99 Euro.

"Resident Evil 7": Gruseln an Weihnachten

Zu den weiteren Titeln zählen unter anderem "Soul Calibur VI" und dessen Deluxe Edition, "Call of Cthulhu", "BioShock: The Collection" und der PlayStation-Hit "Bloodborne. Die letzten beiden gibt es für unter 10 Euro. Zum kleinen Preis dürft ihr euch über Weihnachten zudem mit der Gold-Edition von "Resident Evil 7: Biohazard" oder "Dying Light: The Following" gruseln.

Die Angebote findet ihr im PlayStation Store. Irritationen gibt es allerdings darüber, wie lange die erste Rabattwelle anhält. "Alle Spiele sind nur bis Montag, 3. Dezember, günstiger", heißt es im PlayStation Blog. Im Store selbst steht: "Dieser Preis gilt nur vom 30/11/2018 01:00 am bis zum 4/12/2018 12:59 am." Interessiert ihr euch für einen oder mehrere Titel, solltet ihr womöglich nicht zu lange zögern. Am zweiten Dezember-Wochenende folgt dann die nächste Welle mit neuen Weihnachtsangeboten für die PlayStation 4.