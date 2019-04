PlayStation 4: Frühlingsangebote mit vielen günstigen Top-Spielen gestartet

Besitzer einer PlayStation 4 können sich derzeit diverse Top-Titel günstiger sichern. Denn im PlayStation Store warten nun die Frühlingsangebote auf euch. Allzu viel Zeit lassen solltet ihr euch jedoch nicht. Denn die herabgesetzten Preise gelten nur vorübergehend.

Die Aktion endet offiziell zwar erst im Mai 2019. Doch für einige Spiele gilt dann bereits wieder der reguläre Preis, wie aus den einzelnen Artikelseiten hervorgeht. Im Rahmen der Frühlingsangebote kostet etwa "Spider-Man" für die PlayStation 4 39,99 Euro (bis zum 18. April). Das Spiel ist einer der besten Titel des vergangenen Jahres. Was es auszeichnet, könnt ihr im ausführlichen Test von Boris nachlesen.

"Far Cry New Dawn" bereits reduziert

Das ist aber längst nicht der einzige PS4-Knaller unter den Frühlingsangeboten: Das ebenfalls empfehlenswerte "Far Cry 5" erhaltet ihr bis zum 2. Mai etwa für nur 19,99 Euro. Die erst vor Kurzem erschienene Deluxe Edition von "Far Cry New Dawn" wiederum ist bis zum 18. April auf 29,99 Euro reduziert. Auch dieses Spiel haben wir für euch getestet und für gut befunden.

Wieder einmal im Angebot ist außerdem "Assassin's Creed: Odyssey" für die PlayStation 4. Das enorm umfangreiche Open-World-RPG kostet bis zum 18. April 34,99 Euro. Genauso lang ist der Preis für die Digital Deluxe Edition von "Detroit: Become Human" herabgesetzt. In dem genannten Zeitraum könnt ihr euch das story-lastige Spiel für 29,99 Euro sichern. Die komplette Auswahl reduzierter PlayStation-4-Spiele findet ihr direkt im PlayStation Store.