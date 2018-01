PlayStation 4: "God of War" kommt Ende April

"God of War" hat endlich einen Release-Termin: Der Titel wird schon bald exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein. Bekannt ist nun auch, in welchen Editionen ihr das Game erwerben könnt. Zudem hat Sony einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Handlung genauer beleuchtet.

"God of War" kommt laut Pressemitteilung ab dem 20. April 2018 in den Handel. Es handelt sich dabei um den ersten Ableger der bekannten Spiele-Reihe, der für die aktuelle Konsolengeneration erscheint – die HD-Neuauflagen älterer Teile nicht mitgezählt. Im Ankündigungstrailer steht der Sohn von Kriegsgott Kratos im Mittelpunkt. Offenbar hat der Junge mit dem Namen Atreus keine Ahnung von der Vergangenheit seines Vaters als Henker der Götter. Er kennt also die "wahre Natur" seines Erzeugers nicht – und wozu er selbst imstande ist.

Vater und Sohn auf Tour

Der Story-Trailer zu "God of War" zeigt viele imposante Wesen und verspricht viel Action. Wir dürfen uns wohl auf eine spannende Handlung freuen. In der Geschichte geht es offenbar auch darum, dass die Frau von Kratos verstorben ist – und er macht sich auf, um ihre Asche gemeinsam mit seinem Sohn zum höchsten Gipfel zu bringen. Doch letztendlich führt ihr Weg dann wohl auch durch eine andere Welt. Klar ist: Der Vater muss nicht nur gegen Monster kämpfen, sondern auch seinen Sprössling beschützen.

In den Handel kommen gleich vier Varianten: Neben der Standard-Edition wird es auch eine Limited Edition geben, die mit einem Schuber, einem Steelbook und einem Artbook erscheint. Zudem sind einige digitale Extras dabei. Dann gibt es auch noch eine Collector's Edition, die eine Statue von Kratos und Sohn sowie eine Karte der Spielwelt aus Stoff enthält. Auch hier gibt es digitale Extras obendrauf. Ganz ohne physische Inhalte kommt die Digital Edition, die neben Ingame-Boni auch ein neues Theme für die PS4 mitbringt sowie ein Comic und das Artbook in digitaler Form.