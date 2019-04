PlayStation 4: Bei diesen Top-Titeln spart ihr für kurze Zeit viel Geld

"God of War" gehört zu den reduzierten PS4-Spielen

Im PlayStation Store warten einmal mehr große Rabatte auf euch: Sony erweitert die Frühlingsangebote um weitere Titel. Bis zum 2. Mai 2019 erhaltet ihr dort diverse Top-Games für die PlayStation 4 günstiger. Die Aktion gilt ab sofort und für einige der besten Spiele, die in letzter Zeit erschienen sind.

Das Frühlingsangebot hat schon zuvor Top-Spiele wie "Spider-Man" enthalten. Nun kommen etwa beliebte und aktuelle Games wie "The Division 2" hinzu. Der Loot-Shooter ist aktuell für 48,99 Euro erhältlich. Wenn ihr Freude an Deckungs-Shootern und Spielen wie "Destiny" habt, solltet ihr euch den Titel genauer ansehen – besonders gemeinsam mit Freunden könnt ihr hier viel Spaß haben. Ubisoft veröffentlicht aktuell in gewissen Abständen Updates mit neuen Missionen, Klassen und Gebieten – kostenlos.

Neues Futter für die PlayStation 4

Ein weiterer Spiele-Hit für die PlayStation 4 ist "God of War". Die Digital Deluxe Edition dieses Spiels ist heruntergesetzt – von 69,99 Euro auf 39,99 Euro. In dem Game erlebt ihr spannend inszenierte Kämpfe gegen Götter. Ihr schlagt euch mit euren Waffen den Weg durch verschiedene Welten frei, die allesamt sehr abwechslungsreich sind. Seit seiner Veröffentlichung hat der Titel mehrere Preise gewonnen.

Zudem ist "Metro Exodus" unter den Frühlingsangeboten. Die Gold Edition des empfehlenswerten Ego-Shooters erhaltet ihr nun für 71,24 Euro statt 94,99 Euro. Weitere im Rahmen der Aktion reduzierte PlayStation-4-Spiele sind: