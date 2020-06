PlayStation 4 günstiger bei CURVED: Darum lohnt sich die PS4 noch immer

Spätestens zu Weihnachten 2020 steht die PS5 in den Händlerregalen. Aber das bedeutet nicht, dass die PlayStation 4 nun altes Eisen ist. Gerade jetzt lohnt sich der Kauf einer PS4 sogar sehr. Im CURVED-Shop könnt ihr euch das Gerät gerade für wenig Geld besorgen.

Vorab: So viel Geld spart ihr beim Kauf

Wohl aufgrund der Corona-Krise ist die PlayStation 4 gerade vielerorts nur schwer erhältlich. Und dann zu Preisen von bis zu 350 Euro bei den bekannten Händlern (Stand: 10. Juni 2020). Nicht so im CURVD-Shop: In Kombination mit einem o2 Free M 20 GB Tarif erhaltet ihr die PS4 für nur knapp 50 Euro. Für den Tarif zahlt ihr die regulären 29.99 Euro im Monat – hier zahlt ihr also keinen Cent extra für die Konsole. Wollt ihr ohnehin gerade euren Handytarif aktualisieren und die besten PS4-Games nachholen, solltet ihr also zuschlagen:

Das kann die PS4 Slim

Mit der PlayStation 4 Slim hat Sony eine etwas kompaktere Variante der Konsole auf den Markt gebracht. Sie wurde in vielen Punkten verbessert. So ist etwa der Lüfter leiser als bei älteren Modellen. Zusätzlich ist die Konsole um fast 30 Prozent kleiner geworden. Außerdem sind gleich 1 TB an Speicher vorhanden, was genügend Platz für über 20 Games bietet.

Nicht nur für Spiele ist die PS4 Slim geeignet: Die Konsole hat auch Zugriff auf Streaming-Apps wie Sky Ticket, Amazon Prime Video, Netflix und mehr. Im Vergleich zu einem Chromecast oder in Smart-TVs integrierte Streaming-Funktionen navigiert ihr mit der Konsole besonders flüssig durch die einzelnen Apps und die Streams starten in der Regel sofort. So fühlt sich alles ein bisschen komfortabler an.

Diese PlayStation-4-Games solltet ihr nicht verpassen

Wirklich frisch im Handel ist die PS4 nicht. Deshalb gibt es zahlreiche Spiele, die mittlerweile für die Konsole erschienen sind. Der große Vorteil daran: Fast alle davon sind mittlerweile ein echtes Schnäppchen. Und das nicht nur in den Läden: Bei großen Rabattaktionen im PSN-Store sind für gewöhnlich auch Top-Titel mit dabei. Welche ihr euch auf jeden Fall zulegen solltet, erfahrt ihr in unserer Übersicht der besten PS4-Spiele.

Außerdem erscheinen 2020 noch einige Highlights. Mitte Juni etwa "The Last of Us Part II":

Ihr braucht keinen neuen Handy Tarif? So nützlich kann dieser dennoch sein

Bekanntlich ist die günstige PS4 bei CURVED an den Handytarif o2 Free M gekoppelt. Dieser bietet euch 20 GB monatliches Datenvolumen im LTE-Netz sowie eine Allnet-Flatrate. Es kann nun jedoch sein, dass ihr euch für die PS4 interessiert, aber eigentlich noch keinen neuen Tarif benötigt.

Dann solltet ihr checken, ob ihr ein Dual-SIM-Smartphone besitzt. Denn hier könnt ihr eine zweite SIM-Karte einlegen und so etwa euer bisheriges monatliches Datenvolumen um 20 GB aufstocken. Das ist etwa dann praktisch, falls ihr unterwegs viel Musik oder mehrere Videos pro Tag streamen wollt. Außerdem steht euch dann eine zweite Rufnummer zur Verfügung, über die ihr dann Berufliches und Privates trennen könnt. Nicht nur im Homeoffice ist das ein Vorteil.

