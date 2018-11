PlayStation 4 mit Smartphone spielen: Sechs neue PlayLink-Titel verfügbar

Party-Nachschub für die PlayStation 4: Euch erwarten gleich sechs neue PlayLink-Spiele. Die Titel könnt ihr wie schon "That's You" und Co. mit euren Freunden problemlos zocken, da jeder Mitspieler nur sein Smartphone als Controller benötigt. Zwei der neuen Spiele kommen von Sony, vier weitere von Drittanbietern.

Ab sofort sind "Wissen ist Macht: Dekaden"und "Chimparty" für PlayStation 4 verfügbar. Erstgenanntes Spiel ist eine neue Variante des schon seit längerer Zeit verfügbaren Quiz-Titels "Wissen ist Macht". Im "Dekaden"-Ableger erwarten euch speziell Fragen aus der Popkultur. Dabei geht es um alle vergangen Jahrzehnte, bis hin zu den 80ern. Ihr habt erneut verschiedene Möglichkeiten, eure Mitspieler bei der Beantwortung von Fragen zu behindern. Das Spiel ist für zwei bis sechs Personen.

Passendes Produkt Sony Playstation 4

Minispiele und Rätsel

"Chimparty" ist hingegen eine Minispiel-Sammlung, die ihr mit bis zu vier Personen zocken könnt. Ihr sammelt dabei Sterne, die entscheidend für euren Sieg sind. Gleich 90 Level beziehungsweise 18 Minispiele bietet euch der Titel. Es gibt auch einen Brettspiel-Modus, auf dem ihr euch durch Würfeln und eure Erfolge in den Minispielen über die Felder fortbewegt. Wie das Ganze aussieht, zeigt euch der Trailer am Ende des Artikels.

Zu den weiteren neuen PlayLink-Spielen gehört etwa "Wortjäger". Wie der Name schon sagt, müsst ihr in verschiedenen Wörterspielen Begriffe finden und Rätsel lösen. Teilnehmen können bis zu sechs Spieler. "Just Deal with It!" beinhaltet die Kartenspiele Poker, Blackjack, Crazy Eights, Rommé und Hearts und ist für bis zu zehn Personen gedacht.

In "Ticket to Ride" baut ihr Zugstrecken, dabei können euch eure Mitspieler aber in die Quere kommen. Bis zu fünf Personen können gleichzeitig spielen. Zuletzt erscheint noch "Melbits World". Es handelt sich um ein Plattform-Spiel mit Rätseln. Um die Level zu durchqueren, arbeitet ihr mit euren Freunden zusammen. Insgesamt könnt ihr mit vier Personen zocken.