PlayStation 4: Mitteilungen können eure Konsole abstürzen lassen

Unerfreuliche Nachrichten für Besitzer einer PlayStation 4: Derzeit verschicken einige Nutzer offenbar Mitteilungen, welche die Konsole abstürzen lassen – in einigen Fällen soll das System dann ohne weitere Maßnahmen gar nicht mehr funktionieren. Wir sagen euch was passiert und was ihr tun müsst, um nicht selbst Opfer zu werden.

Sony hat offenbar ein ernsthaftes Problem, das derzeit die PlayStation-4-Community betrifft. Allem Anschein nach verschicken einige Nutzer zum Teil aus Multiplayer-Spielen wie FIFA 19 und Fortnite heraus schädliche Nachrichten an andere Spieler, wie VGR unter Berufung auf reddit berichtet. Diese Mitteilungen lassen wohl aufgrund einer bestimmten Zeichenfolge die Konsole des Empfängers abstürzen. Offenbar ist es danach zum Teil sogar nötig, diese auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um das System wieder nutzen zu können. Unklar ist, ob auch die PS4 Pro betroffen ist.

So schützt ihr euch

Wenn ihr euch vor dem Empfang der schädlichen Nachrichten schützen wollt, müsst ihr die "Einstellungen" eurer PlayStation 4 öffnen. Dort wählt ihr “Konto-Verwaltung” und anschließend "Privatsphäre-Einstellungen". Nun öffnet ihr "Persönliche Infos und Nachrichten". Wählt "Niemand" aus, um keine Mitteilungen mehr zu erhalten. Oder wählt "Freunde", wenn ihr sicher seid, dass diese keinen Blödsinn machen.

Ihr könnt die Einstellung auch über die PlayStation-App auf dem Smartphone vornehmen. Über die Anwendung könnt ihr schädliche Mitteilungen zudem löschen. Tut ihr dies, bevor ihr die PS4 einschaltet, dürfte euch die Aktion vor dem Absturz bewahren. Hat es eure Konsole erwischt, soll in einigen Fällen auch die Überprüfung der Systemdatenbank im abgesicherten Modus helfen. Wann Sony den Bug mit einem Update behebt, ist noch nicht bekannt.