PlayStation 4: "Monster Hunter" und weitere Games günstiger im PS Store

Gleich mehrere große bekannte Spiele findet ihr im PlayStation Store gerade günstiger. Für die PlayStation 4 hat Sony die Rabattaktion "Big in Japan" gestartet. Es werden euch also viele interessante Games aus Fernost angeboten. Einige Titel sind sogar erst vor kurzer Zeit erschienen.

Im PS Store erhaltet ihr derzeit "Monster Hunter: World" für 44,99 Euro statt 69,99 Euro. Die Monsterjagd hat Boris für euch auf der PlayStation 4 getestet. Einen Rabatt gibt es ebenso auf das Remake von "Shadow of the Colossus". In diesem Titel müsst ihr gewaltige Kolosse besiegen. Da ihr nur mit einer Klinge bewaffnet seid, bleibt euch dafür nichts anderes übrig, als auf ihnen herumzuklettern. Aktuell ist das Spiel für 24,99 Euro zu bekommen.

"Final Fantasy" und "Tekken" mit Rabatt

Falls ihr auf der Suche nach einem guten Beat'em'Up seid, in dem ihr eure Freunde auf dem heimischen Sofa herausfordern könnt, solltet ihr euch "Tekken 7" anschauen. Der neueste Ableger der bekannten Reihe kostet derzeit nur 29,99 Euro. Mögt ihr es etwas bunter und legt Wert auf eine großartige Inszenierung, greift ihr zu "Dragon Ball Fighter Z". Mit Son-Goku, Vegeta und Co. kämpft ihr in den Arenen für derzeit nur 49,99 Euro. Gefällt euch der Anime-Stil, legen wir euch auch das Rollenspiel "Persona 5" ans Herz, das ein tolles Kampfsystem, eine schöne Handlung und jede Menge Umfang mitbringt.

Unter den "Big in Japan"-Angeboten gibt es noch weitere Rollenspiele. Mit dabei ist "Final Fantasy XV" in der "Royal Edition" für 32,99 Euro. Hier übernehmt ihr die Kontrolle über Prinz Noctis, der sich auf einem Road-Trip mit seinen Wächtern und Freunden befindet. Die Story erzählt, wie er sein Königreich zurückerobert. Ebenfalls empfehlenswert ist das Remaster von "Final Fantasy X", das ursprünglich auf der PlayStation 2 erschienen ist. Für nur 14,99 Euro stürzt ihr euch in ein episches Abenteuer mit Blitzball-Profi Tidus, der die Welt vor einem gewaltigen Monster retten will. Mit dem Kauf erhaltet ihr auch den Nachfolger "Final Fantasy X-2".

Seid ihr auf der Suchen nach spaßigen Action-Adventures? Dann solltet ihr "NieR: Automata" für 34,99 Euro eine Chance geben. Ihr steuert einen Androiden und müsst euch gegen zahlreiche Maschinenwesen zur Wehr setzen. Ist euch der Titel zu einfach, könnt ihr stattdessen einen Blick auf "Bloodborne" werfen. In diesem Game werdet ihr häufig den Game-Over-Bildschirm sehen, doch mit jedem digitalen Ableben lernt ihr aus euren Fehlern. Die "Game of the Year Edition" gibt es momentan für 19,99 Euro. Im PS Store findet ihr noch weitere tolle Games für die PlayStation 4. Die "Big in Japan"-Rabatte sind vom 25. April bis zum 9. Mai 2018 gültig.