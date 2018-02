PlayStation 4: "PES 2018", "Tomb Raider" und Co. drastisch reduziert

Im PlayStation Store wartet mal wieder eine attraktive Rabattaktion auf euch, die euch teilweise über 60 Prozent sparen lässt. Neben vollwertigen Spielen gibt es aktuell auch diverse In-Game-Inhalte zu reduzierten Preisen.

Die Vollversion von "Fortnite Battle Royale" ist kostenlos. Das bedeutet aber nicht, dass ihr kein Geld in den Multiplayer-Shooter investieren könnt, der mit "PUBG" vergleichbar ist. Aktuell stehen für das Spiel mehrere vergünstigte Pakete zur Auswahl, mit denen ihr euch Vorteile gegenüber euren Kontrahenten verschaffen könnt: "Standard-", "Deluxe-", "Super Deluxe-" und "Limited Edition Founder's Pack" erhaltet ihr bis 1. März 2018 zum halben Preis.

"PES 2018" unter 20 Euro

Fußball-Fans können sich bis zum 8. März 2018 ein ganz besonderes Highlight für ihre PlayStation 4 sichern: Pro Evolution Soccer 2018 kostet aktuell nur 19,99 Euro statt 59,99 Euro, was einer Ersparnis von über 60 Prozent entspricht. Der Titel ist für viele die derzeit beste Fußball-Simulation und bietet ein realistischeres Gameplay als FIFA 18. Allerdings hat es hinsichtlich der Lizenzen und der Präsentation das Nachsehen gegenüber dem EA-Konkurrenten.

Ebenfalls eine Überlegung wert ist "Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration", dessen Preis ebenfalls von 59,99 Euro auf 19,99 Euro gefallen ist. Das Abenteuer von Lara Croft ist für die PlayStation 4 Pro optimiert und enthält alle bisher veröffentlichten DLCs. Für knapp 20 Euro bekommt ihr hier deutlich mehr Stunden Unterhaltung, als der "Tom Raider"-Film bieten wird, der am 15. März 2018 in deutschen Kinos anläuft.