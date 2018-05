PlayStation 4 Pro könnte bald im Spider-Man-Design erhältlich sein

Seit Kurzem steht fest: Ab dem 7. September 2018 können Besitzer einer PlayStation 4 sich als Spider-Man durch die Lüfte schwingen. In die Haut der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft könnte aber auch die Konsole selbst schlüpfen: Wie Screen Rant berichtet, ist auf Reddit ein Bild aufgetaucht, das eine PlayStation 4 Pro im Spider-Man-Design zeigen soll.

Wie ihr in dem Tweet am Ende des Artikels sehen könnt, ist die mutmaßliche Special Edition der PlayStation 4 Pro nahezu komplett in Rot gehalten. Der Bezug zu Spider-Man ist an dem großen weißen Spinnen-Logo zu erkennen, das im Videospiel das Kostüm des Superhelden ziert. Außerdem ist auf dem Bild ein DualShock-Controller zu sehen, der ein ähnliches schwarz-rot Farbschema aufweist wie Konsole.

Echt oder nicht?

Ob es sich um ein geleaktes Marketing-Bild oder um eine Fälschung handelt, ist unklar. Für Letzteres spricht der Text über der abgebildeten Konsole: Denn "PS4: Pro Bundle" weicht von der offiziellen Schreibweise ab. Sony setzt zwischen "PS4" und "Pro" eigentlich nie einen Doppelpunkt. Möglicherweise handelt es sich also lediglich um einen gut gemachten Entwurf eines Fans.

Anderseits wäre eine Special Edition der PlayStation 4 Pro im Spider-Man-Design keine Überraschung. Wenn Sony Blockbuster-Titel veröffentlicht, bringt das Unternehmen häufig dazu passende Sondereditionen seiner Konsole auf den Markt. Wie das aussehen kann, zeigt derzeit ein limitiertes Bundle, das aus der PS4 Pro und der "Day One Edition" von "God of War" besteht.