PlayStation 4: PS Plus soll sich im März lohnen wie nie zuvor

Zum Monatsende wird es für PS-Plus-Mitglieder immer spannend: Die neuen kostenlosen Spiele für die PlayStation 4 werden vorgestellt. Im März 2018 erwartet sie ein episches Lineup, behauptet ein PS4-Mitarbeiter.

Der populäre spanische YouTuber Ampeterby7 sprach in seinem Vlog mit einem Teammitglied von PlayStation Spanien und konnte ihm eine interessante Information entlocken, berichtet GearNuke. Natürlich nannte der Mitarbeiter nicht die kommenden kostenlosen Titel. Die nennt Sony erfahrungsgemäß erst ganz am Monatsende; in diesem Fall also wohl am 28. Februar 2018. Der Mann verriet dafür, dass PS-Plus-Mitgliedern der beste Monat aller Zeiten ins Haus steht.

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

Highlight angekündigt

Seinen Service, zu dem Monat für Monat neue Gratis-Titel gehören, bietet Sony seit 2013 an und im März sollen auf Gamer richtig hochkarätige Spiele warten, heißt es. Der Konzern sieht sich immer wieder Kritik ausgesetzt, laut der dem kostenlosen Angebot zu oft richtige Kassenschlager fehlen würden. In diesem Jahr standen mit Titeln wie "Deus Ex: Mankind Divided" und "Knack" solide Spiele, aber keine Hochkaräter zum Download bereit. Gibt es im März das erste legendäre Highlight?

Noch bis zum 6. März 2018 können sich Spieler das ungewöhnlichen Actionspiel "Knack" oder den Puzzle-Spaß "Rime" herunterladen. Ein Abonnement über 12 Monate kostet in Deutschland 59,99 Euro. Wer es lieber mit brandaktuellen Titeln hält, dürfte bei unseren Empfehlungen für 2018 fündig werden.