PlayStation 4: PSN Store startet "2 Spiele für 30 Euro"-Aktion

Falls es euch an der frischen Luft im Winter zu kalt ist, hat Sony womöglich ein passendes Angebot für euch, das perfekt für einen spannenden Abend ist: Für die PlayStation 4 gibt es im PSN Store derzeit eine Aktion, bei der ihr zwei Spiele zu einem Preis von insgesamt 30 Euro erwerben könnt. Darunter sind mehrere bekannte Top-Titel.

Mit dabei ist das großartige "Last of Us" in der für die PlayStation 4 überarbeiteten Fassung. In dieser Endzeit-Welt bekommt ihr es nicht nur mit verschiedenen Sorten von mutierten Zombies zu tun, sondern lernt auch, dass die Menschen selbst grausam werden können, sobald es ums Überleben geht. Die Geschichte ist dabei gewohnt spannend inszeniert: Es handelt sich um den Entwickler Naughty Dog, der ebenfalls die "Uncharted"-Reihe kreiert hat.

Assassinen und Kaffeetassen

Falls ihr Endzeit-Szenarios sehr gerne mögt, aber noch einen Tick nukleare Strahlung benötigt, könnt ihr bei der 2-Spiele-für-30-Euro-Aktion ebenso zu "Fallout 4" greifen. In dem Rollenspiel des Skyrim-Machers Bethesda streift ihr durch eine düstere Landschaft, Jahrhunderte nach einer Atomexplosion. Ihr seid auf der Suche nach eurem entführten Baby. Als wäre das nicht Motivation genug, gibt es aber auch noch zahlreiche spannende Nebenaufgaben und viele Rüstungen sowie Waffen, die auf euch warten.

Wenn ihr lieber schnelle Shooter in einer offenen Welt bevorzugt, könnt ihr Euch "Far Cry 4" und "Far Cry Primal" zulegen. Letztgenannter Titel spielt in der Steinzeit und hat gerade dadurch einen sehr interessanten Ansatz. Etwas mehr Weltraum-Science-Fiction erhaltet ihr hingegen mit "Prey". Der Spiele-Reboot glänzt mit mehreren kreativen Ideen und Fähigkeiten. Ihr könnt Euch beispielsweise in eine Kaffeetasse verwandeln, um euch vor Gegnern zu verstecken oder um durch schmale Öffnungen zu gelangen.

An Bord sind auch einige Spiele der Reihe "Assassins Creed": "Black Flag", "Unity" und "Syndicate" versetzen euch in die Rolle eines Assassinen in der Vergangenheit. Je nach Ableger befindet ihr euch dabei in Frankreich, in England oder auf einem Piratenschiff in der Karibik. Der neueste Teil "Origins" ist leider nicht dabei. Das komplette "2 für 30 Euro"-Angebot könnt ihr euch im PSN-Store ansehen. Noch bis zum 21. Dezember 2017 läuft die Aktion. Alle Titel kosten rund 20 Euro, ihr spart also um die 10 Euro.