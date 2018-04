PlayStation 4: Rabatt-Aktion für Nutzer mit PS Plus gestartet

Schnäppchenjäger, die auf der PlayStation 4 spielen, kommen im April voll auf ihre Kosten: Sony jubelt über die Rückkehr der PlayStation-Plus-Aktion "Doppelte Rabatte". Im PS Store bietet euch der Konsolen-Hersteller Titel wie "Pro Evolution Soccer 2018" und "Call of Duty: Modern Warfare Remastered" zum günstigen Preis.

Bis zum 25. April 2018 verspricht Sony "aufregende Vergünstigungen auf eine breite Palette an Titeln". Der FIFA-Konkurrent "PES 2018" kostet zum Beispiel aktuell nur 27,19 Euro statt zuvor 39,99 Euro. Das entspricht bereits einem Rabatt von 32 Prozent. Für PlayStation-Plus-Mitglieder wird der Rabatt noch einmal verdoppelt, sodass der Titel für die PS4 nur noch 14,39 Euro kostet.

Shooter, Sportspiele und das Game der Woche

Zum Ende der regulären NBA-Saison und zum Start der Playoffs wird "NBA Live 18: The One Edition" günstig angeboten. Der Preis liegt für PS-Plus-Mitglieder aktuell bei 7,99 Euro. entspricht einem Rabatt von rund 80 Prozent. Der Shooter "Call of Duty: Modern Warfare Remastered" landet durch die kombinierte Aktion bei 19,99 Euro (50 Prozent Rabatt).

Außerdem stellt Sony ein neues Angebot der Woche bereit: Dieses Mal ist "Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy" (23,99 Euro) an der Reihe. Zudem kehren die Angebote der Digital Zone zurück. Zu den digitalen Titeln, auf die ihr bis zu 60 Prozent günstiger erhaltet, gehören "Layers of Fear", "Accounting Plus", "Speed Runners", "Observer" und "VR FC Virtual Reality Football Club". "Bitte beachtet, dass nicht alle Titel in eurer Region verfügbar sein können und das für einzelne Titel andere Angebotszeiträume gelten können", informiert Sony.

Das sind einige Highlights der "Doppelte Rabatte"-Aktion: