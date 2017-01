PlayStation 4 Slim: Konsole in Weiß für Ende Januar 2017 angekündigt

Die PlayStation 4 Slim wird bald in einer neuen Farbe erhältlich sein: In Weiß mit dem offiziellen Namen "Glacier White". Wie sich die Konsole im hellen Gewand macht, zeigt Euch Sony in einem Video. Der Release erfolgt erst später gegen Ende Januar 2017.

Passend zum Namen befindet sich die PlayStation 4 in Glacier White zu beginn des 30-sekündigen Werbeclips in einem dicken Eisblock. Stück für Stück taut der Gletscher auf und gibt Konsole und Controller frei. Das Pad ist natürlich in passenden Farben gehalten: Die graue Unterseite der Griff-Hörnchen sowie das dunkle Steuerkreuz, die Analogsticks, Buttons und das Touchpad sorgen für ein kontrastreiches Äußeres.

Für 100 Euro mehr bekommt Ihr eine PS4 Pro

Im Innern befindet sich eine Festplatte mit 500 GB Speicherplatz für Games, Spielstände, mitgeschnittene Videos und sonstige Inhalte. Der Release erfolgt genau zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Videos, und zwar am 24. Januar 2017. US-Bewohner dürfen schon einen Tag vorher zuschlagen. Sony veranschlagt einen offiziellen Preis von 299 Euro für das Set mit PlayStation 4 in Glacier White nebst Controller. Bundles sind derzeit noch nicht angekündigt.

Von der Farbe abgesehen ändert sich bei der PlayStation 4 Slim in Glacier White nichts. Wer mehr Power möchte, um Spiele etwa in (meist skalierter) 4K-Auflösung zu genießen oder um angepasste Titel mit flüssigerer Framerate oder verbesserter Grafik in Full HD zu zocken, greift lieber zur PlayStation 4 Pro, die lediglich 100 Euro mehr kostet. Bislang ist allerdings noch keine Pro-Variante in Glacier White in Aussicht.