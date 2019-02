PlayStation 4: Sony reduziert zahlreiche Top-Games im PSN Store

Sony dreht an der Preisschraube: Im Rahmen einer neuen Rabatt-Aktion habt ihr die Chance, euch viele Top-Games für die PlayStation 4 zum Schnäppchenpreis zu sichern. Die Angebote im PSN Store gelten ab dem 6. Februar 2019.

Seit Weihnachten hat Sony bereits verschiedene Sonderangebote gestartet. Zuletzt konntet ihr verschiedene PS4-Games für weniger als 20 Euro kaufen. Die Rabattaktion "Große Spiele, Große Rabatte" liefert euch nun mehrere noch recht aktuelle Top-Titel. Mit dabei sind "Red Dead Redemption 2" für 49,99 Euro und "Shadow of the Tomb Raider" für 34,99 Euro. Die entsprechenden Special Editonen der Titel sind ebenso günstiger erhältlich. Außerdem sind "Assassin's Creed Odyssey" in der Deluxe Edition (34,99 Euro) und die Standard-Edition von "Just Cause 4" (44,99 Euro) unter den Angeboten.

Passendes Produkt Sony Playstation 4

Gebündelter Spielspaß

Das "Battlefield World War Bundle" für 44,99 Euro enthält die letzten beiden Ableger des Ego-Shooters, also "Battlefield 5" und "Battlefield 1". Für einen etwas futuristischeren Schusswechsel könnt ihr euch den Online-RPG-Shooter "Destiny 2: Forsaken" in der Legendary Edition besorgen: Im Bundle sind das Grundspiel "Destiny 2" und alle bislang verfügbaren Erweiterungen enthalten, der Preis beträgt 34,99 Euro.

Sport-Fans bekommen für 44,99 Euro ein Bundle mit "FIFA 19" und "Madden NFL 19". Für 79,99 erhaltet ihr neben diesen beiden Titeln noch "NBA Live 19" und "NHL 19" im "EA Sports 19 Bundle".

Mit "Spyro Reignited Triology" erhaltet ihr drei Remakes mit dem lila Drachen für 29,99 Euro. Die "Crash Bandicoot N. Sane Triology" bietet euch ebenso drei Klassiker-Remakes und kostet 21,99 Euro. Im Paket zahlt ihr für Spyro und Crash Bandicoot 49,99 Euro.

Survival und Gangster

Wir haben zudem noch einen Geheimtipp für euch, sofern ihr mindestens 18 Jahre alt seid: "Warhammer: Vermintide 2" ist ein Coop-Survial-Spiel, das stark an "Left 4 Dead" erinnert. Mit Schwert und Bogen versucht ihr, gemeinsam mit anderen Mitspielern, Gegnerhorden auszuschalten und in einem Stück durch die Level zu kommen. Aktuell zahlt ihr nur 19,99 Euro für den Titel.

Außerdem ist "Yakuza 6" im Angebot. Für 29,19 Euro erhaltet ihr einen Mix aus Kampf- und Rollenspiel, der eine emotionale Gesichte mitbringt. Mehr Informationen liefert euch unser Testbericht. Auch dieser Titel richtet sich allerdings ausschließlich an Erwachsene.

Alle genannten Angebote im PSN Store sind zeitlich begrenzt. Ihr könnt euch die PS4-Titel nur bis zum 21. Februar 2019 günstiger sichern.