PlayStation-4-Spiele unter 20 Euro: Neue Rabattaktion von Sony startet

Viele Games für die PlayStation 4 derzeit günstiger: Im PSN Store gibt es nun eine neue Rabattaktion. Unter den Spielen befinden sich laut offiziellem Blog viele hochgelobte Titel, die euch gut unterhalten könnten – es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Im Rahmen des Angebotes "Spiele unter 20 Euro" könnt ihr euch etwa zum Preis von 19,99 Euro "Hellblade: Senua's Sacrifice" für die PlayStation 4 besorgen. In dem Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über eine keltische Kriegerin, die für die Seele ihres verstorbenen Geliebten in der Hölle kämpft. Dabei bekommt ihr es aber auch mit den Psychosen der Protagonistin zu tun. Insgesamt soll das Actionspiel eine sehr intensive Spielerfahrung bieten. Allerdings dürftet ihr nach etwa acht Stunden schon mit der Story durch sein.

Schleichen mit Snake

Falls ihr es noch nicht gespielt habt, könnt ihr euch "The Last of Us" in der Remastered-Edition sichern. Für 19,99 Euro begleitet ihr Joel und Ellie auf eine spannende Reise durch eine Welt, auf der Zombies und andere Monster nicht eure einzigen Gegner sind. Wenn euch Spiele mit Schleicheinlagen gefallen, könnt ihr auch gleich bei "Metal Gear Solid V: The Phantom Pain" für 7,99 Euro zugreifen. Der Titel überzeugt besonders durch sein Gameplay und verfrachtet euch in eine offene Spielwelt mit vielen Geheimnissen und gegnerischen Stützpunkten, die ihr mit Big Boss/Snake erkunden könnt.

Wenn euch die Handlung in einem Spiel sehr wichtig ist, solltet ihr euch "Batman: The Enemy Within" von Telltale Games anschauen. Für 14,99 Euro erhaltet ihr alle Episoden, eure Entscheidungen nehmen Einfluss auf die Story. Ähnlich läuft es bei "Until Dawn" für die PlayStation 4 ab, das euch in ein Horror-Szenario versetzt, eine spannende Geschichte erzählt und sogar ein paar bekanntere Darsteller bietet – die ihr nach Möglichkeit lebendig durch die Nacht bringen solltet. Auch in diesem Fall zahlt ihr 14,99 Euro.

Ebenfalls Teil der Rabattaktion für die PlayStation 4: "Project Cars", "The Evil Within", "Far Cry 4", "The Last Guardian", "Fallout 4", "F1 2016" und viele weitere bekannte Spiele. Das komplette Angebot könnt ihr euch direkt im PSN Store ansehen. Die Preise sind noch bis zum 7. Februar 2018 gültig.