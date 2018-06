PlayStation 4: Top-Spiele vorrübergehend für unter 15 Euro erhältlich

Im PlayStation Store hat Sony ein neues Angebot gestartet: Mehrere Top-Spiele für PlayStation 4 sind diese Woche für weniger als 15 Euro erhältlich. Zudem spart ihr derzeit beim Kauf von einigen Retro-Games. Mitte Juli starten zudem die sogenannten "PlayStation Hits" – ausgewählte Titel gibt es dann permanent günstiger.

Im Rahmen der "Spiele unter 15 Euro"-Aktion könnt ihr euch laut PlayStation Blog beispielsweise die neuen spannenden Abenteuer von Lara Croft sichern: "Tomb Raider: Definitive Edition" (7,99 Euro) und "Rise of the Tomb Raider" (14,99 Euro) gehören zu den Angeboten. Etwas postapokalyptischer wird es, wenn ihr stattdessen zu dem Rollenspiel "Fallout 4" für 12,99 Euro greift. Wollt ihr eine echte Herausforderung, könnt ihr euch auch "Dark Souls 3" für die PlayStation 4 genauer ansehen. Den Actiontitel erhaltet ihr derzeit für 14,99 Euro.

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

"PlayStation Hits" für unter 20 Euro

Sucht ihr ein Spiel mit ausgezeichnetem Schleich-Gameplay, solltet ihr definitiv "Metal Gear Solid V: The Phantom Pain" nachholen. Für 7,99 Euro erhaltet hier ein Spiel, das spannende Infiltrationen verspricht. Für zwei Euro mehr gibt es die "The Definitive Experience" von diesem Titel, die auch noch die Vorgeschichte "Ground Zeroes" sowie einige weitere Zusatzinhalte enthält. Ebenso empfehlenswert sind der Survival-Titel "The Evil Within" (5,99 Euro), der innovative Shooter "Prey" (14,99 Euro), und das Klassik-Rollenspiel "Divinity Original Sin" (12,99 Euro) mit Koop-Modus.

Außerdem gibt es im PS Store derzeit bis zu 60 Prozent Rabatt auf Retrospiele. Mit dabei sind ältere Titel der "Grand Theft Auto"- und "Resident Evil"-Reihe. Für viel Spaß sorgt auch das Jump-and-Run-Spiel "Jak and Daxter: The Precursor Legacy", das ursprünglich auf der PlayStation 2 erschienen ist.

Noch mehr beliebte Games für die PlayStation 4 gibt es laut Pressemitteilung günstig ab dem 18. Juli 2018: Dann werden die sogenannten "PlayStation Hits" veröffentlicht. Im Einzelhandel und im PlayStation Store könnt ihr dann über 20 Spiele mit Top-Bewertung dauerhaft für 19,99 Euro erwerben. Zu Beginn sind Titel mit dabei wie zum Beispiel: "The Last of us", "Bloodborne", "Uncharted 4", "Ratchet & Clank", "Batman: Arkham Knight", "inFamous: Second Son" und "Mortal Kombat X". Das Angebot soll mit der Zeit erweitert werden.