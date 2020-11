Wer die Playstation 5 jetzt kaufen möchte, muss Mondpreise bei Ebay in Kauf nehmen

Den Release der Playstation 5 als ein Desaster zu bezeichnen, wäre vermutlich noch freundlich. Am Tag der Veröffentlichung war kaum eine Konsole zu ergattern und selbst Vorbesteller hatten teilweise das Nachsehen. Nun versprach Sony allerdings Besserung und noch vor Weihnachten könnte die PS5 wieder verfügbar sein.

Nachdem der Launch der Playstation 5 nicht besonders gut bei den Kunden ankam, hat Hersteller Sony zunächst stillgehalten. Die Konsole ist seit dem Release bei allen Händlern restlos ausverkauft, egal ob mit Laufwerk oder in der Digital Edition. Nur wer sehr schnell war, konnte sich bei den Vorbestellungen oder am 19. November eine PS5 sichern. Auch in unserer Redaktion konnte sich nur eine Person die Konsole sichern. Versucht haben es deutlich mehrere. Jetzt meldet sich Sony zu Wort und verspricht neue Konsolen noch vor dem Ende des Jahres.

Die gute Nachricht stammt vom offiziellen Playstation-Twitteraccount. Der Hersteller spricht demnach von seinem größten Konsolen-Launch aller Zeiten. Die Nachfrage sei „beispiellos“, weswegen Sony versichern wollte, dass die Händler noch vor Ende des Jahres neue Konsolen für den Verkauf erhalten werden.

Wann genau kommt Nachschub?

Wann genau ihr aber eine Playstation 5 wieder erwerben könnt, verrät der Tweet leider nicht. Für mehr Informationen sollt ihr die Ankündigungen der Händler abwarten. Die Mitteilung von Sony lässt somit offen, ob die PS5 pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wieder verfügbar ist, oder ob ihr sie womöglich erst nach oder kurz vor dem großen Fest wieder bestellen könnt.

Auf Ebay ist die Konsole zwar zu haben, hier müsst ihr in der Regel aber mit einem Aufpreis von 100 Prozent oder mehr rechnen. Außerdem tauchen immer wieder unseriöse Händler auf, welche die Konsole für astronomische Preise im Angebot haben. Wir raten: Lasst die Finger davon und übt euch in Geduld. Besser ist, einen guten Deal abzuwarten – und bis dahin tut es die Playstation 4 genauso.

Playstation 5 mit Laufwerk oder in der Digital Edition

Die Playstation 5 gibt's übrigens in zwei Versionen. Neben dem Standard-Modell mit Blu-Ray-Laufwerk gibt es auch die Playstation 5 Digital Edition. Diese besitzt keinen Disk-Einschub, ist dafür aber auch ganze 100 Euro günstiger. Wenn ihr eure Filme über Netflix und eure Spiele per Playstation Plus und PSN-Shop bezieht, dann könnt ihr mit der Digital Edition etwas sparen.

Vielleicht gehört ihr ja zu den Glücklichen, die schon eine PS5 daheim stehen haben. Dann stellt sich natürlich die Frage, was gespielt werden soll. Die meisten PS4-Titel lassen sich dabei auch auf der neuen Konsole zocken und glücklicherweise sind auch die neuen Spiele noch bei vielen Händlern zu haben. Welche Auswahl es gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.